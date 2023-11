Frustrarea lui Elias Charalambous după FCSB – Rapid 1-2: „Ne-am bătut singuri!”

și este în pericol de a pierde poziția de lider în clasament. CFR Cluj joacă luni în deplasare cu Hermannstadt și poate trece pe primul loc dacă va scoate măcar un punct la Sibiu.

Elias Charalambous, după FCSB – Rapid 1-2: „Ne-am bătut singuri”

Rapidul s-a impus mai clar decât o arată scorul de 2-1 în derby-ul cu FCSB.

Giuleștenii au marcat de două ori prin Papeau și Iacob în finalul primei reprize, în urma unor iar avantajul luat înainte de pauză s-a dovedit a fi hotărâtor. Gazdele nu au putut decât să reducă din diferență în partea secundă prin Dawa, deși au fost la un pas de egalare în minutul 86, dar

La finalul jocului, Elias Charalambous, tehnicianul lui FCSB, s-a arătat extrem de nemulțumit de rezultatul final, considerând că acesta este unul nedrept. În opinia sa, FCSB a fost echipa mai bună, care ar fi meritat să câștige, dar gafele comise în apărare în finalul primei reprize au înclinat decisiv balanța în favoarea giuleștenilor.

„La prima impresie, cu siguranță că nu suntem fericiți când pierdem un meci, ne-am dorit victoria, dar cred că ne-am bătut singuri. Am controlat meciul la început, am fost echipa cu ocaziile și am fost periculoși când am avut posesia, nu când a avut-o adversarul.

Din două erori prostești am luat goluri, îmi pare rău pentru jucători, pentru efortul făcut. De asta sunt nervos astăzi, pentru că, din prestațiile celor două echipe, cred că scorul nu relevă ce s-a întâmplat pe teren.

Cred că am fost mai buni decât ei, am făcut erori prostești, asta trebuie să îmbunătățim. Îmi pare rău pentru jucători, pentru fani, pentru că au umplut stadionul, sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Am avut multe ocazii, a fost greu să mergi la pauză cu 2-0, voiam să intrăm în meci, am înscris al doilea gol, dar din păcate a fost ofsaid.

Meciul s-a terminat. Îmi pare rău pentru fani, au fost incredibili azi, ne-am fi dorit să câștigăm meciul pentru ei, din păcate nu s-a putut. Nu trebuie să mergem în jos, în situațiile dificile echipele mari își arată personalitatea. Ne temem doar de noi, trebuie să fim mai buni.

Am spus că nu suntem fericiți când pierdem, jucătorii au dat totul, am făcut greșeli, îmi pare rău pentru fotbaliști pentru că am dat totul, am spus că am primit goluri prostești, noi trebuie să continuăm”, a declarat Elias Charalambous la finalul meciului FCSB – Rapid 1-2, din etapa 15 a SuperLigii.

Tehnicianul cipriot a vorbit apoi și despre partida din etapa viitoare cu FC U Craiova, când nu-i va putea utiliza pe Pantea și Octavian Popescu, jucători eligibili pentru regula U21, din cauza cumului de cartonașe galbene. Cel mai probabil, el va fi nevoit să-l foloseacă titular pe Radaslavescu.

„Dacă vom avea jucători suspendați trebuie să găsim o soluție, respectăm regulile și vom face ceea ce trebuie făcut”, a mai spus Elias Charalambous.