Fuego, detalii despre momentele grele din carieră: ”Asta e viața, o călătorie”

Renumitul cântăreț și prezentator de televiziune a oferit mai multe detalii despre momentele grele din . Vedeta susține că viața este o călătorie care aduce etape bune, dar și mai puțin plăcute pentru fiecare om în parte.

Fuego, dezvăluiri despre sacrificiile din profesie. Ce a fost nevoit să facă artistul

Fuego a trecut de-a lungul anilor prin mai multe încercări, mai ales în domeniul muzical, însă a reușit să treacă peste toate cu fruntea sus. Artistul nu și-a pierdut speranța și a mers mai departe pe drumul său, fără să țină cont de părerile celor din jur.

Moderatorul emisiunii Drag de România mea! a făcut sacrificii pentru muzică, precizând că au existat momente în care nu avea nimic de mâncare. Vedeta de la TVR 2 nu a abandonat și niciodată nu a renunțat la pasiunile sale.

„Am trecut prin diverse clipe complicate, dar am încercat să le depășesc. La un moment dat, mulți mi-au spus că trebuie să mă las de cântat. Alții mi-au râs în față, mi-au închis uși și nu mi-au acordat nici măcar o secundă de încredere.

Mi-am zis că nu-i nimic. În fond, asta e viața, o călătorie în care te agăți de nenumărate ori de colacul de salvare, sperând să nu te ia valul. Și pe mine nu m-a luat.

Dimpotrivă, orice opreliște mi-a dat speranță, mi-a dat puterea de a le arăta tuturor că pot! Și chiar dacă am făcut și foamea uneori sau am avut nopți în care, de atâta efort, mi-a dat sângele pe nas.

Am crescut, am muncit, am scos piese, am făcut multe în anii aceștia și nu m-am lăsat”, a spus Fuego pentru revista .

Fuego, caracterizat de ambiție

Fuego consideră că este o persoană caracterizată de ambiție și voință. Aceste două calități și dorința de a fi mereu altfel fiind cele care l-au ajutat să găsească resursele necesare pentru a evolua frumos în domeniul profesional.

A intrat în sufletul oamenilor făcând exact ce îi place, artistul având și o pasiune pentru pictură. a pus pe pânză aproximativ 500 de idei, tablourile sale putând fi achiziționate de fanii de pretutindeni.