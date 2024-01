Virgil Ghiță, , pentru 1,2 milioane de euro, a profitat de perioada de pauză și s-a întors la Constanța. Internaționalul român în vârstă de 25 de ani le-a făcut o vizită foștilor coechipieri.

Virgil Ghiță, fundașul vândut de Gică Hagi pe 1,2 milioane de euro, s-a întors la Constanța: „Sunt foarte fericit să fiu aici”

Virgil Ghiță este unul dintre în fotbalul european. În urma unor evoluții consistente în tricoul „marinarilor”, fundașul central a fost transferat de polonezii de la Cracovia pentru 1,2 milioane de euro, în februarie 2022.

ADVERTISEMENT

După o primă parte de sezon excelentă în Polonia, unde a marcat 4 goluri, Virgil Ghiță a revenit la Academia Hagi și i-a salutat pe foștii colegi. „La mulți ani! Să aveți un an nou plin de bucurii. Mă simt foarte bine să revin acasă pentru câteva zile.

Am venit să-i văd pe băieți, am avut câteva emoții când am pășit înapoi în bază. Sunt foarte fericit să fiu aici din nou și să mă antrenez. Ultimele zile cred că sunt cele mai importante și cele mai grele pentru că părăsim din nou casa. Trebuie să ne apucăm din nou de treabă și să avem un an nou cât mai bun”, a declarat Virgil Ghiță, pentru Farul TV.

ADVERTISEMENT

Virgil Ghiță, sezon excelent în Polonia: „M-am adaptat foarte bine”

Virgil Ghiță este titular incontestabil în centrul defensivei lui Cracovia, echipă aflată pe locul 13 în clasament. În cele 21 de apariții de până acum, fundașul de 25 de ani a reușit să marcheze de 4 ori. Ultima oară, internaționalul român a înscris în disputa cu Rakow, scor 1-1, echipă la care evoluează Deian Sorescu și Bogdan Racovițan.

„Am simțit că sunt aici cu ei. M-am bucurat foarte tare, am fost foarte fericit și le-am ținut pumnii și le țin pumnii (n.r. celor de la Farul). Mă simt foarte bine în Cracovia, este un club mare în Polonia. M-am adaptat foarte bine, îmi place și campionatul.

ADVERTISEMENT

Sunt fericit pentru că joc și sper să o țin tot așa în continuare. Sunt echipe care joacă în Europa, sunt echipe foarte bune, precum Legia, Rakow, Lech. Nu mă așteptam să joace un fotbal atât de bun. Numai jucând cu echipe puternice putem să creștem în valoare”, a mai spus Virgil Ghiță.

Virgil Ghiță țintește o convocare la națională pentru Euro 2024: „Mi-aș dori să fac acest pas”

Virgil Ghiță are doar 11 minute jucate în tricoul naționalei României, la meciul cu Liechtenstein, scor 2-0, în preliminariile Cupei Mondiale 2022. Fostul fundaș al lui Gică Hagi speră să intre în atenția lui Edi Iordănescu pentru Euro 2024.

ADVERTISEMENT

„Golurile pentru mine sunt în plus, sunt fundaș, dar sper ca acest sezon să fie cel mai bun. Îmi doresc să fiu sănătos, pentru că putem să facem orice cu determinare. Este visul oricui, mai ales cu Euro 2024, să ajung la echipa națională.

Îmi doresc să am evoluții bune ca prin acest lucru să fiu chemat la echipa națională. Mi-aș dori să fac pasul la un Euro. Noi nu am mai fost de mult la un turneu final”, a spus Virgil Ghiță.