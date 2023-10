Fuziune între cele trei echipe Dinamo?! Cornel Dinu: ”Asta este convingerea mea!”

În acest moment există trei echipe care poartă numele Dinamo. Este cea din SuperLiga, cea din Liga 3 a lui Nicolae Badea, care are palmaresul și sigla, plus cea deținută de CS Dinamo, unde .

Cornel Dinu nu vede o fuziune între cele trei echipe Dinamo

În ciuda faptului că în ultima vreme s-a tot discutat despre o posibilă fuziune între cele trei echipe Dinamo, Cornel Dinu a dezvăluit la cea mai recentă ediție a că în perioada imediat următoare acest proiect nu se va realiza.

”Dacă vorbim de fuzionare, depinde pentru că sunt trei echipe, iar cea care are palmaresul și stema este cea a lui Nicolae Badea. Convingerea mea este că nu se va ajunge curând la o eventuală fuziune, pentru că în general există această tendință a conducătorilor de a ieși în față și de a face ei ordine, de a deveni foarte mari.

Oameni care în proporție de 90% au avut un foarte mic contact cu fotbalul adevărat. De aceea, Ionuț Lupescu este un constructor al unei societăți. Va încerca doar din punct de vedere a ceea ce înseamnă selecție, program de antrenament, criterii, probabil va alege și antrenorii.

Deocamdată mai mult cred că este vorba de atașamentul lui față de Dinamo și de faptul că nu poate sta departe de Dinamo. De aceea a acceptat aici unde lucrurile sunt mai bine așezate din toate punctele de vedere decât la echipa din SuperLiga.

De aceea a și refuzat după discuțiile pe care spunea el că le-a avut cu domnul Voicu (n.r. – Eugen Voicu) și cu domnul Nicolescu (n.r. – Andrei Nicolescu), mare dinamovist, și are din câte îmi dau seama și o rezervă în ceea ce privește echipa lui Nicolae Badea”, a declarat Dinu.

Dinu nu se va implica în proiectul lui Lupescu

Legenda clubului Dinamo a mărturisit că nu a fost solicitat de Ionuț Lupescu pentru a-l ajuta în proiectul de la CS Dinamo, însă nici nu este interesat să se întoarcă din cauza problemelor de acolo.

”Eu vorbesc destul de des cu Ionuț Lupescu, dar nu am avut această discuție de a-l ajuta. Eu am o anumită uzură și mai ales văd ce se întâmplă pe acolo cu dezbinarea asta uluitoare și haosul care este acolo, dați-mi voie să nu-mi mai fac sânge rău la bătrânețe, atâta cât mai am sănătate”, a spus Cornel Dinu, la FANATIK SUPERLIGA.

