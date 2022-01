Gabi Balint nu mai vrea să audă de București. Fostul internațional nu mai are motivație să revină în fotbal. ”Nu îmi face bine să mă agit”

Gavril Pele Balint, cunoscut ca Gabi Balint a cucerit Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei cu Steaua și a jucat la Cupa Mondială din Italia.

S-a retras din fotbal la doar 31 de ani din cauza unor afecțiuni medicale. Au urmat 20 de ani de carieră în antrenorat, iar ulterior a devenit analist TV.

Gabi Balint: ”Mi-am luat și tot ce îmi trebuie, să nu mai trebuiască să vin la București”

este singura îndeletnicire care îl mai atrage pe fostul internațional. Pentru fotbal nu mai are motivație. Gabi Balint s-a mutat la țară și mărturisește că Bucureștiul nu-l mai atrage.

”Eu m-am reîndrăgostit acum de locurile în care am copilărit. Îl am aici pe taică-miu, am sora, iubita. Suntem cam toți aici. Mi-am luat o casă la țară, tot timpul sunt aici, îmi place.

Mi-am luat și tot ce îmi trebuie pentru un studio, aș putea face de aici emisiune, să intru live, ca să nu mai trebuiască să vin la București. Bucureștiul deja mă obosește. Am aici, la țară, familia”, a explicat Gabi Balint într-un interviu pentru .

Fostul golgheter al României spune că nici ideea de a lucra la clubul la care s-a consacrat, Steaua București, nu-l mai atrage, așa cum ideea de a reveni în fotbal nu mai este de actualitate pentru el.

”Am avut propuneri până acum și legat de Steaua, și legat de alte cluburi. Trebuie să găsesc o motivație, ceva trebuie să mă împingă ca să dau din nou totul fotbalului, să mă implic total. Că eu știu cum sunt când muncesc în fotbal.

Dac-aș intra din nou în fotbal, ar însemna să fiu pe drumuri, să mă implic total. Nu știu dacă aș putea. Plus că trebuie să stau mai liniștit de când am avut și infarctul ăla. Nu îmi face bine să mă agit”, a detaliat Balint, pentru sursa citată.

Veste proastă pentru fanii naționalei: ”Suntem o echipă de nivel mic spre mediu”

Chestionat cu privire la șansele echipei naționale de a se califica în viitorul apropiat la un turneu final major, .

”Noi am devenit o echipă normală, o echipă de nivel mic spre mediu. Odată eram și noi printre cele mari. Acum nu mai suntem nici mediu. Suntem încă peste cele mici, chiar dacă mai dăm cu stângu’-n dreptu’ și la câte un meci cu o astfel de echipă.

Și nu cred că e problemă de selecționer. Hai să fim sinceri, cu tot respectul pentru fotbaliștii români. Unde jucam noi și unde joacă cei de acum? Câți joacă dintre ei în campionate puternice și câți jucam noi? Aici se vede diferența. Calitatea fotbalului este în scădere. De campionatul românesc, ce să mai vorbesc…”, a concluzionat Balint.

34 de selecții și 14 goluri are Gabi Balint în tricoul echipei naționale