Gabi Enache și Cătălin Straton, primele reacții după eliminarea FCSB. Ambii au ajuns la FCSB în contextul problemelor cauzate de coronavirus, însă nu au reușit să evite eliminarea din Europa.

FCSB a evoluat cu o echipă improvizată în turul trei preliminar al Europa League și a pierdut cu 0-2, după două goluri reușite de Slovan în urma a două cornere.

Gabi Enache a fost titular în banda dreaptă a apărării celor de la FCSB, însă nu a părut a fi într-o formă foarte bună și a fost deseori depășit de mingile cehilor. Straton, în schimb, a avut câteva intervenții bune.

Gabi Enache și Cătălin Straton, primele reacții. Ce a spus Enache: „Am jucat cu trei sferturi numai copii”

Enache a venit la FCSB liber de contract, după ce și-a încheiat înțelegerea cu gruparea kazahă Qyzyljar SK. El s-a întors la gruparea roș-albastră după ce a plecat în 2018 la Rubin Kazan. Enache a mai trecut între timp și pe la Partizan Belgrad, Dunărea Călărași și Astra Giurgiu.

Revenit la FCSB, fundașul dreapta a fost titular astăzi, însă nu și-a putut ajuta echipa să meargă mai departe către play-off-ul Europa League.

„Pot să spun că am făcut un meci bun, un efort foarte mare. Cred că nu are nimeni absolut nimic ce să ne reproşeze. Nu ne-au surprins cu absolut nimic. Noi am jucat cu trei sferturi numai copii.

Am făcut o primă repriză foarte bună şi posesia a mers, dar au exagerat foarte tare cu mingile lungi şi am avut foarte tare de suferit la jocul aerian”, a spus Enache la Telekom Sport.

Rămâne și după meciul cu Slovan Liberec?

Deși a fost adus special pentru meciul cu Slovan Liberec, Enache a semnat un contract pe o perioadă mai lungă cu FCSB și susține că nu se gândește la plecare odată cu eliminarea echipei din Europa League.

„Am venit cu inima deschisă, mi-am dorit foarte mult să vin, altfel nu eram aici, mai ales cu problemele care sunt. Nu m-am gândit la focar. Mă protejez şi am venit să joc fotbal

Voi continua. Am contract semnat şi nu am venit pentru un singur meci. Nu e mentalitatea mea să joc doar pentru un singur meci. Vreau să joc un fotbal de calitate, vreau să fac performanţă şi vreau din nou să mă integrez la un nivel foarte înalt”, a mai spus fundașul dreapta pentru aceeași sursă.

Ce spune Cătălin Straton despre eliminarea FCSB: „Le transmit acestor copii să nu fie supărați”

Adus de la Dinamo, unde nu mai era pe placul lui Cosmin Contra, Cătălin Straton s-a făcut din nou remarcat prin câteva intervenții salvatoare și a amânat de câteva ori deschiderea scorului de către Slovan Liberec. Portarul de 30 de ani și-a felicitat coechipierii mai tineri, după meci.

„Aş vrea să încep cu începutul şi să-i felicit pe aceşti copii de la această echipă, unde sunt şi eu, şi să le transmit pe această cale să nu fie supăraţi. Este greu. Sunt copii şi mă bucur că au jucat aşa bine. Din păcate… poate cu puţină şansă, ne puteam califica. Cred că, dacă eram cu prima echipă, cu tot respectul pentru cei de la Slovan, nici nu stăteam la discuţii.

Probleme sunt, vor mai fi. Probabil şi la alte echipe, deşi nu îmi doresc asta. Aşa este cursul vieţii. Cel mai mult te durea că venea acest meci, ştiam că depindem de acest meci, din păcate nu s-a putut alinia echipa care s-a dorit”, a spus Straton la Telekom Sport.

Portarul a vorbit și despre eliminarea lui Ștefan Cană și a anunțat ce are de gând să facă, în contextul focarului de coronavirus de la FCSB. Straton s-a confruntat cu probleme din cauza virusului și pe vremea când evolua pentru Dinamo.

„Cană este un copil foarte bun. Şi-a demonstrat valoarea şi cu FC Argeş, şi azi. Se poate întâmpla oricui, trebuie să treacă peste asta. Sunt sigur că vor veni momente când va fi decisiv

Pentru mine, dacă scap şi din acest focar, după problema de la fosta echipă, nu ştiu, o să mă duc acasă şi o să mă felicit cu soţia. Şi eu sunt puţin stresat, am doi copii, mă gândesc să mă feresc cât mai mult.

Încerc să evit cât se poate contactul cu lumea. Suntem la fotbal, nu mă dau la o parte. Dacă va fi să îl iau, asta este, eu îi voi ajuta pe aceşti copii”, a mai spus portarul de 30 de ani.

Pentru cei de la FCSB, urmează partida din Liga 1 cu Poli Iași. Meciul se va disputa pe terenul ieșenilor duminică, 27 septembrie, începând cu ora 21:45.