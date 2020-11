Gabriela Cristea are probleme de sănătate. Afecțiunea de care suferă

Gabriela Cristea i-a anunțat pe fani că se confruntă cu probleme de sănătate. Fosta prezentatoare de la Kanal D a făcut o vizită la cabinetul stomatologic, însă ce a aflat a tulburat-o complet.

Deși momentan nu mai prezintă nicio emisiune, Gabriela Cristea este o prezență activă în mediul online și îi ține pe fani la curent cu activitățile din viața de zi cu zi.

Recent, frumoasa vedetă a anunțat în cadrul unei emisiuni TV că a hotărât să meargă la dentist pentru a-și reface dantura, după ce a primit critici de la fani, relatează wowbiz.ro.

Gabriela Cristea are probleme de sănătate

Gabriela Cristea este foarte preocupată de aspectul ei fizic și face orice ca să se mențină în cea mai bună formă, deși a trecut prin două nașteri. Criticată de fani din cauza danturii, fosta prezentatoare a mers la medicul stomatolog pentru a rezolva acest aspect.

Gabriela Cristea le-a răspuns internauților că dantura ei este naturală și că nu a făcut niciodată retușuri. Nu a fost la dentist de patru ani, iar la ultima vizită a avut parte de o surpriză neplăcută.

Vedeta suferă de parodontoză, o boală gravă a danturii. Se pare că a ajuns la timp la medicul stomatolog, pentru că această boală poate provoca pierderea dinților dacă nu este tratată corespunzător. Gabriela Cristea nu și-a imaginat că suferă de o asemenea afecțiune, mai ales că nu a avut simptome.

“Sunt în revizie tehnică. Încep să mă tunez, să mă reconfigurez. Am fost la dentist să îmi refacă toată dantura, că mi-au scris oamenii pe Instagram că am dinții strâmbi. Și eu le-am zis că sunt naturali, așa m-a înzestrat natura. Mă duc pentru că după 4 ani am ajuns în sfârșit la dentist și m-am trezit că am parodontoză. Fără să am niciun simptom, dar mă rezolv”, a mărturisit vedeta.

După ce își va rezolva problemele de natură dentară, Gabriela Cristea are de gând să lucreze la silueta ei. Aceasta a declarat că vrea să slăbească mai mult, deși a dat jos 20 de kilograme acumulate după naștere. Dieta pe care o ține în prezent este una destul de permisivă, având voie să consume cinci mese pe zi.

“Ei bine, dieta mea este compusă din cinci mese zilnice, trei principale şi două gustări, între ele. Vă spun sincer că mă simt extrem de bine, întrucât mănânc absolut orice, inclusiv dulce o dată pe săptămână şi mă simt foarte bine. Am dat jos foarte multe kilograme, peste 20…aşa că, dacă am să mă ţin de treabă, în ritmul acesta o să am 50 de kilograme”, a continuat fosta prezentatoare.

Gabriela Cristea este căsătorită din 2015 cu Tavi Clonda și au împreună două fetițe, Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena. Căsnicia lor este foarte bine sudată, cei doi postând adesea fotografii împreună și mesaje emoționante.