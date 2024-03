Gabriela Cristea, sătulă de reproșurile pe seama diferenței de vârstă dintre ea și Tavi Clonda. Răspunde dur gurilor rele

Gabriela Cristea a răbufnit pe rețelele de socializare, după reproșurile legate de vârsta sa mai mare decât a soțului său, Tavi Clonda. Prezentatoarea de la Antena Stars a răspuns aprig unei doamne care i-a precizat că i-ar putea fi mamă partenerului de viață.

Gabriela Cristea, răspuns aprig pentru cei care o critică pentru vârsta mai mare decât a soțului

Gabriela Cristea este foarte activă în mediul online. Zilnic postează pe Facebook sau pe Instagram momente din viața de familie. Deși primește multe aprecieri din partea românilor, mai sunt unii care o critică.

De curând, o doamnă s-a legat de diferența de vârstă dintre moderatoare și soțul ei, iar Gabriela Cristea nu a trecut cu vederea comentariul. Asta în condițiile în care nu este foarte mare față de artist.

Tavi Clonda este mai tânăr cu 4 ani și 11 luni, mai exact, decât partenera sa de viață. Acest aspect, însă, nu a fost un impediment pentru el și Gabriela Cristea ca să se căsătorească, în 2015, și să facă doi copii, respectiv două fetițe, pe nume Iris și Victoria.

”Vreau să discut despre diferența de vârstă între parteneri într-o relație, într-o căsătorie, într-o poveste de iubire. Am pornit acest video de la afirmația unei doamne, care habar n-are de capul și de viața ei. Mi-a spus că mi-am luat un copil să-l cresc, vorbind despre soțul meu.

Diferența dintre mine și soțul meu este de aproape 5 ani. 4 ani și 11 luni, să fiu mai exactă. În momentul în care noi ne-am cunoscut, nici nu l-am întrebat câți ani are, nici nu m-a întrebat câți ani am. Ulterior, ne-am hotărât să pornit la drum într-o relație”, a explicat Gabriela Cristea

Gabriela Cristea: ”Nu sunt singura care a ales să aibă o relație cu un bărbat mai mic”

Gabriela Cristea a mai explicat că Însă, asta nu a determinat-o să dea înapoi. Iubirea a fost mai presus de orice și, totodată, ca vârstă biologică sunt identici.

Vedeta a subliniat și că nu este singura femeie din România care trăiește o poveste de dragoste cu un bărbat mai tânăr. Spre finalul mesajului, Gabriela Cristea i-a transmis doamnei care a criticat-o că are ”o minte mult prea perversă și nefericită”, dar și că ”bate câmpii”.

”Abia după am aflat ce vârstă are el și el ce vârstă am eu. Și nu a fost niciun impediment. Pentru că în momentul în care am aflat vârsta noastră biologică, deja eram implicați emoțional și lucrurile mergeau foarte bine între noi, nu a fost nici măcar un motiv care să ne despartă unul pe celălalt. (…)

Nu sunt eu singura care a ales să aibă o relație cu un bărbat care este mai mic cu câțiva ani decât mine. Doar că formula pe care mi-a adresat-o a fost de noaptea minții. Mi-a spus: «Ai putea să-i fii mamă». Eu aș putea să-i fiu mamă soțului meu? Cred că bateți câmpii. Aveți o minte mult prea perversă și nefericită ca să faceți astfel de afirmații sau poate că v-ați început viața intimă de la 4 ani, ca să puteți să aveți un copil la 5 ani”, a mai detaliat Gabriela Cristea.