Gabriela Prisăcariu, mesaj cu subînțeles pentru Dani Oțil. Ce-și dorește de ziua de naștere

Frumoasa blondină a postat cu cu subînțeles pentru partenerul de viață. Vedeta le-a dezvăluit fanilor ce-și dorește de ziua de naștere care urmează să aibă loc pe 22 noiembrie, când va împlini vârsta de 30 de ani.

Gabriela Prisăcariu, aluzie către soțul său, Dani Oțil. Ce cadou vrea de ziua de naștere

Gabriela Prisăcariu se sărbătorește pentru a doua oară luna aceasta, după ce pe 8 noiembrie a avut loc . Modelul a precizat atunci că nu a primit un cadou de la soțul său, Dani Oțil, însă acum așteaptă unul.

Vedeta a distribuit o imagine foarte sugestivă și cu o aluzie directă către prezentatorul de la Neatza. Blondina vrea să primească din partea moderatorului o bijuterie prețioasă pe care a pus ochii de ceva vreme.

Mai exact, blondina își dorește enorm un inel cu un diamant imens, fiind o împătimită a accesoriilor ca foarte multe vedete din showbiz-ul autohton. Și unde mai pui că bijuteria are perioada aceasta și o reducere de 30%.

„Că tot se apropie ziua mea… Dani Oțil poate nu știi ce să îmi iei cadou”, a scris Gabriela Prisăcariu pe pagina de Instagram.

Gabriela Prisăcariu, îndrăgostită de verighete

Gabriela Prisăcariu este îndrăgostită de verighetele pe care le-a cumpărat pentru căsătoria cu Dani Oțil. Bijuteriile au fost alese la scurt timp după ce blondina și prezentatorul de la Neatza au semnat actele la starea civilă.

La un moment dat vedeta de la Antena 1 a precizat că a ajuns în magazinul cu pricina pentru a curăța un lănțișor cu diamante, însă a ajuns să achiziționeze verighete. Așadar, nimic nu a fost planificat în cazul celor doi.

„În sfârșit am ajuns la bijuterie ca să ne ridicăm verighetele. Eu când am văzut așa frumusețe de inel nu m-am putut abține și am spus că trebuie să fie verigheta mea, că strălucește prea tare.

Lui Dani îi stă foarte bine cu verighetă”, a spus blondina pe rețelele de socializare, unde le-a arătat fanilor cum arată bijuteriile, notează .