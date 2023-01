Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimb de replici savuroase. Ce a putut să-i spună vedeta prezentatorului de la Antena 1

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil se înțeleg de minune și pot spune că trăiesc o viață de vis.

Dialog savuros între Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil

, în timp ce ea este model și a reușit să se refacă și rapid după sarcină. Chiar dacă au devenit părinți însă, cei doi au grijă să mai petreacă și timp împreună.

De Revelion spre exemplu, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au ales o destinație exotică: Maldive. Acolo, cei doi s-au distrat de minune, iar constant, au postat imagini pe rețelele de socializare.

Savuros a fost însă cel mai recent clip video postat de cei doi. Ambii parteneri au avut o discuție extrem de amuzantă. Se pare că viața în trei nu e ușoară, drept urmare, din discuție înțelegem că cei doi nu sunt pregătiți pentru un nou membru al familiei.

Sau cel puțin așa pare, dacă stăm să ne uităm la conversația amuzantă dintre cei doi.

”Gabriela: Noi plecăm acum din Maldive, dar barza a venit să ne lase ceva la ușa noastră. Ce zici de asta?

Dani: Nu e barză!

Gabriela: E o barză! Nu te primim, nu vrem!

Dani: A venit doar să ne sperie.

Gabriela: Nu, mulțumim!”, a fost discuția dintre Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil.

Menționăm faptul că vacanța din Maldive nu a fost aleasă în mod întâmplător. Chiar Gabriela Prisăcariu le-a vorbit fanilor săi despre această locație.

De ce au ales Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil să plece în Maldive

Cei doi au mai fost aici și în urmă cu doi ani de zile, înainte de a deveni părinți, iar experiența a fost una de-a dreptul fabuloasă și .

Acum, spune Gabriela Prisăcariu, după ce a devenit mamă, a început să aprecieze altfel astfel de vacanțe. Vedeta s-a odihnit, a mâncat, s-a bucurat de liniște, dar și de priveliștea superbă.

Deși o astfel de vacanță este destul de costisitoare, soția lui Dani Oțil spune că orice efort financiar merită, având în vedere satisfacția oferită.

”Am mai fost și acum doi ani, dar, credeți-mă că, după anul ce a trecut, adică primul an cu un copil, am apreciat altfel vacanța asta. Am dormit foarte mult, am mâncat, ne-am odihnit, ne-am bucurat de liniște, de marea asta absolut superbă.

Ai impresia că ești pe altă planetă aici. Merită tot efortul financiar, pentru că este o destinație scumpă”, spunea Gabriela Prisăcariu pe Instagram.