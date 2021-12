Au fost desemnați laureații Galei ”Ilie Balaci”. Cine este urmașul lui Valentin Mihăilă și Ștefan Baiaram, ultimii câștigători ai marelui premiu

Începând din 2018, în luna decembrie, autoritățile locale din Craiova îi premiază pe cei mai promițători tineri fotbaliști doljeni.

După o pauză de un an, generată de criza provocată de pandemia de coronavirus, gala fotbalului doljean s-a reluat anul acesta, chiar dacă în condiții extrem de stricte din punct de vedere al măsurilor de siguranță.

Câștigătorul marelui premiu are 16 ani și a debutat deja în Liga 1

Organizatorii evenimentului care se desfășoară an de an în memoria celui mai mare fotbalist oltean al tuturor timpurilor, , au pus la bătaie 12 premii.

Au fost acordate premii pentru cei mai mici dintre practicanții ”Sportului Rege”, pe categorii de vârstă, în funcție de anul nașterii, dar trofeul pentru antrenorul anului, jucătorul și jucătoarea anului.

Premiul pentru ”Antrenorul anului” i-a revenit lui Alexandru Stoica, tehnicianul echipei secunde a CS Universitatea Craiova. Acesta este fiul fostului fotbalist Ștefan Stoica.

”Acest premiu mă obligă să fiu tot mai perseverent și mai atent în ceea ce fac pentru ca tinerii pe care îi antrenez să se dezvolte corect și să facă performanță în fotbal. M-am apucat foarte devreme de antrenorat și sunt fericit că fac ceea ce îmi place”, a spus Alexandru Stoica.

Trofeul pentru ”Jucătoarea anului” a fost atribuit sportivei Bianca Lazăr, iar cel pentru ”Jucătorul anului” lui Denis Benga care, la 16 ani, face deja parte din lotul echipei de seniori a Universității Craiova. De menționat că la precedentele ediții ale Galei ”Ilie Balaci” acest trofeu a fost câștigat de Valentin Mihăilă, respectiv Ștefan Baiaram.

”Acest premiu e și un bonus pentru mine, după ce am debutat la echipa mare, dare pune o presiune foarte mare pe mine. De acum va trebui să muncesc și mai mult, să fiu și mai determinat pentru a-mi îndeplini visul, acela de a fi campion.

Debutul în Liga 1 a fost un vis împlinit. Am avut emoții, dar când am intrat pe teren mi-am amintit vorbele marelui Ilie Balaci: să mă distrez pe teren și asta am făcut”, a declarat Denis Benga.

Gala „Ilie Balaci” 2021, ediția a III-a. Premii oferite:

Antrenorul anului – Alexandru Stoica – CSU Craiova

Jucătorul anului – Denis Benga – CSU Craiova

Jucătoarea anului – Bianca Lazăr – CSU Craiova

Cel mai bun jucător născut în:

2004 – Daniel Bană – CSU Craiova

2005 – Bogdan Brășfăleanu – CSU Craiova

2006 – Robert Lăpădătescu – CSU Craiova

2007 – Alexandru Gașpar – CSS Craiova

2008 – Andrei Popescu – Academia „Gică Popescu”

2009 – Nicolae Mihail – CSU Craiova

2010 – Nicolae Purcaru – CSU Craiova

2011 – Velcovici Mario – CSU Craiova

2012 – Florescu David – Academia „Gică Popescu”

Lorena Balaci promite organizarea unui turneu internațional pentru copii, la Craiova

Organizatoarea galei este Lorena, fiica fostului mare fotbalist care, împreună cu autoritățile locale țin să răsplătească oforturile tinerilor fotbașiști și ale antrenorilor lor, chiar dacă, așa cum mărturisește Lorena Balaci, ”Minunea Blondă” nu era adeptul festivităților de acest fel.

”Culmea e că lui tata nu-i plăceau festivitățile, el era un altfel de om, a fost un geniu. Și geniile din păcate ard repede, dar e cu mine și cu noi, aici, mereu.

Din păcate anul trecut nu am putut să organizăm această gală, dar sper să ne recuperăm viețile și să facem treaba asta așa cum se cuvine, cum merită Ilie Balaci.

Îmi doresc ca aceste premii să fie o provocare pentru cei care astăzi nu s-au numărat printre câștigători, iar cei care sunt premianți să confirme la echipa Universității Craiova.

Anul viitor vrem să organizăm un turneu de fotbal pentru copii, mi-ar plăcea să fie un turneu internațional, dar dacă nu va fi vă asigur că cele mai bune echipe de fotbal din țară vor juca la Craiova anul viitor”, a declarat Lorena Balaci.