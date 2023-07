Galatasaray, decizie finală cu privire la Moruțan și Cicâldău. Anunț oficial

s-au reîntors la Galatasaray, însă cei doi internaționali au șanse minime să mai evolueze împreună în Turcia.

Alexandru Cicâldău, lăsat de Galatasaray în afara lotului. Olimpiu Moruțan merge în Austria

Alexandru Cicâldău a fost lăsat în afara lotului de către Galatasaray și nu face parte dintre jucătorii care au plecat în cantonamentul din Austria. Nu este însă și cazul lui Olimpiu Moruțan, .

Futbol A Takımımızın, Avusturya kampı kadrosu 👇 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK)

Decizia este a antrenorului Okan Buruk, care i-a analizat pe cei doi mijlocași în ultimele zile și a ajuns la concluzia că nu are nevoie de fostul jucător al Universității Craiova.

Dacă fotbalistul transferat de la FCSB l-a impresionat, Buruk a decis să nu îi mai dea nicio șansă lui Cicâldău, chiar dacă Galatasaray a cheltuit peste 7 milioane de euro cu el.

Alexandru Cicâldău va pleca de la Galatasaray. Olimpiu Moruțan are șanse să fie păstrat

În aceste condiții, mesajul este foarte clar: Alexandru Cicâldău este nevoit să plece de la Galatasaray, unde mai are contract până în vara lui 2026. Sezonul trecut în Emiratele Arabe Unite, așa cum FANATIK a anunțat.

Mijlocașul central în vârstă de 26 de ani a reușit în 30 de meciuri să marcheze 5 goluri și să ofere 7 pase decisive, însă se pare că nu i-a impresionat pe turci deloc.

că antrenorul Cim Bom vrea să renunțe la trei jucători, printre care și Cicâldău, chiar dacă l-a folosit o repriză în primul amical al verii. Pe lista neagră se mai numără Alpaslan Ozturk, respectiv Ogulcan Caglayan.

„Avem jucători care nu vor continua și nu vor veni cu noi în cantonament. Ei își vor face pregătirea aici (n.r. în Turcia)”, a confirmat antrenorul, înainte ca turcii să anunțe lotul care va merge în cantonament și unde numele lui Cicâldău nu apare.

Cifrele celor doi români în tricoul lui Galatasaray

Olimpiu Moruțan are 26 de meciuri și trei goluri în capitala Turciei. Mijlocașul ofensiv mai are contract cu Galata până în vara lui 2026, fiind cumpărat de la FCSB pentru 4,2 milioane de euro. Alexandru Cicâldău i-a costat pe turci 6,5 milioane de euro în 2021. Are 33 de meciuri și patru goluri marcate.