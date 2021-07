Garbine Muguruza, încântată de vacanța petrecută în România: ”Am mâncat mici și brânză de oaie”

Jucătoarea de aflată pe locul 9 în clasamentul WTA a ales ca destinație localitatea Fundata, din județul Brașov, și a fost cazată la vila celei mai bune prietene care este româncă.

ADVERTISEMENT

Sportiva spaniolă, născută în Venezuela, a vizitat mai multe superbe din țara noastră, printre care Peștera Dâmbovicioara și Parcul Național Piatra Craiului.

Cum s-a distrat Garbine Muguruza în vacanța din România

În finalul vacanței petrecute în România, Garbine Muguruza a povestit cum a ajuns să fie apropiată de țara noastră, ce în place cel mai mult aici și a dezvăluit că se află pentru a cincea oară aici.

ADVERTISEMENT

”Am fost de cinci ori în România, cea mai bună prietenă a mea este româncă, iar atunci când eram mică am jucat mai multe concursuri în România. Nu am aflat de zonele turistice de la Halep sau de la alte jucătoare din România, dar toate sunt foarte amabile şi primitoare.

Totul a început când participam la concursuri în România, iar cum prietena mea cea mai bună este din România mereu am avut o mică atracţie către această ţară. Fundata am descoperit-o pentru că aici se află casa familiei prietenei mele, iar eu sunt foarte apropiată de ei. Este o casă minunată la munte în care am vrut să mă deconectez”, a declarat Muguruza pentru .

ADVERTISEMENT

Diversitatea țării a încântat-o pe jucătoarea spaniolă

Întrebată ce feluri de mâncare tradițională i-au plăcut cel mai mult, Muguruza a dat un răspuns neașteptat: ”Prăjiturelele de la Măgura, gemul făcut în casă, brânza telemea de oaie şi într-una din zile am făcut un grătar în aer liber cu mai multe feluri de carne şi mici”.

”Mi-a plăcut că România are puţin din toate. Este o ţară foarte, foarte mare din care încă mai am multe de văzut, dar am putut să văd munţii, oraşul Bucureşti, plaja din Mamaia şi Constanţa, un oraş foarte frumos.

ADVERTISEMENT

Merită să mergi pentru că este o ţară frumoasă, mâncarea este foarte bună, este accesibil pentru turişti fiind situată în estul Europei şi este o ţară în care poţi găsi puţin din toate. Ai locaţii la munte, oraşe, plaje, oameni latini, pe deasupra găseşti multe persoane care înţeleg spaniola. Aşa cum am zis mai devreme, o combinaţie, puţin din toate”, a mai spus sportiva de 27 de ani.

Muguruza crede că Nadia Comăneci este femeia perfectă

”Contele Dracula, da, este ceva foarte Hollywood, mie mereu mi-a plăcut povestea cu vampiri, am profitat de această ocazie pentru a vizita castelul. Mi-a plăcut foarte tare, este foarte bine întreţinut, m-a surprins foarte mult.

ADVERTISEMENT

Despre Nadia Comăneci am auzit multe atunci când eram mică, mama mea mereu îmi spunea ‘Un 10 precum Nadia Comăneci’’, era femeia perfectă.

În minte îmi vin amintirile de la experienţele petrecute în România, plajele pe care le-am văzut, oamenii, mereu am avut mulţi prieteni români care au vorbit spaniolă, persoane distractive. Îmi place mult şi muzica, am ascultat multe hituri foarte bune, melodii de vară care îmi plac foarte mult”, a încheiat Muguruza.