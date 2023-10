Gardoș a vorbit despre cum i-a rupt piciorul lui Băcilă. „M-au făcut criminal!”

în acest debut de campionat. Mijlocaşul lui Hermannstadt a suferit o fractură deschisă de peroneu după o intrare dură a lui Valentin Ţicu şi va lipsi următoarele luni.

Florin Gardoș a vorbit despre cum i-a rupt piciorul lui Băcilă: “Mi-a fost foarte greu să îl văd aşa. Bagi un om în spital”

În locul lui Ţicu a fost şi Florin Gardoş. Pe 19 septembrie 2011, fundaşul care evolua la Steaua a avut , căruia i-a rupt piciorul. Gardoş a povestit la FANATIK SUPERLIGA cum a fost acea perioadă pentru el:

“A fost foarte greu pentru mine. Trebuie să recunosc. În acel moment, nu prea interesa pe nimeni cum mă simt eu, cumva normal. Jucătorul accidentat era Cosmin Băcilă şi era normal.

Faza era cumva asemănătoare (n.r. cu cea de la accidentarea lui Dragoş Iancu). Am fost la spital a doua zi. Mi-a fost foarte greu să îl văd aşa. Bagi un om în spital.

“M-au făcut criminal, măcelar”

Am fost făcut în fel şi chip. Eram la Steaua, era mediatizat cazul, dar nu prea era social media atunci. M-au făcut criminal, măcelar. Nu mi-am închis pagina, dar la un moment dat nu mai citeam mesajele.

A fost cea mai grea perioadă din carieră. Chiar mai grea decât cea în care m-am accidentat eu ulterior. Pe lângă toată nebunia şi mass-media, am luat 10 etape de suspendare. Apoi s-a mai redus.

Am fost convocat şi la echipa naţională şi m-am accidentat destul de rău. Am făcut o entorsă, am avut şi o problemă de familie. Bunicul meu, la care ţineam foarte mult, a decedat.

“Am simţit că nu m-a iertat”

După ce mi-am revenit de la entorsă, am jucat un meci în Europa League şi am făcut o ruptură musculară foarte urâtă, care m-a ţinut 7 luni departe de teren. Cam la 8 luni după ce l-am accidentat pe Băcilă, am jucat un meci cu Vaslui pe Ghencea şi mi-am spus că sunt bine, că mi-am revenit şi psihic.

După aceea, cariera a luat-o din nou în sus. Nu l-am ajutat cu bani pentru că nici eu n-aveam posibilitatea. Aveam salariu de 4000 de euro la Steaua. Venisem de un an. În schimb, promisiunea patronului, lui Gigi Becali, a fost că îi va oferi un contract.

Din ce ştiu, i s-a şi oferit, dar nu s-au înţeles. Am mai vorbit la un moment dat de Crăciun. Ne-am mai întâlnit pe la Pandurii. Avea resentimente, asta am simţit. Am simţit că nu m-a iertat.

Îl întrebau şi mereu aveam impresia că mă înţeapă în vreun fel. Îmi pare rău. Lui Ţicu îi transmit să încerce să ignore hate-ul. Să fie curajos şi să depăşească momentul. Este fotbal şi se întâmplă. Atâta timp cât nu îţi doreşti să faci ceva intenţionat, nu trebuie să te simţi vinovat pe viaţă. Va dura o perioadă până îşi va reveni”, a spus Florin Gardoş.

VEZI VIDEO ACCIDENTAREA LUI BĂCILĂ:

“Pur şi simplu l-a durut în dos de mine. A intrat la mine, la faza aia, atunci cînd mi-a rupt piciorul, exact ca un ţăran care joacă la judeţ. Nu a avut creier deloc. Vă mai spun încă o dată că a gândit exact ca un ţăran care juca pe la judeţ: ori eu ori mingea. Așa joacă aia pe la țară”, Cosmin Băcilă, în 2019

