Gareth Southgate, coșmarul lui Bănel Nicoliță: „Cred că a fost ultimul an pentru el”. Video exclusiv

Gareth Southgate e aproape de o semifinală cu naționala Angliei, însă Bănel Nicoliță nu poate uita cum l-a făcut să plângă în hohote în meciul de pomină cu Middlesbrough.

Bănel Nicoliță îi poartă pică lui Gareth Southgate: „A fost cea mai grea noapte. Era jucător și antrenor atunci”

de Gareth Southgate, fostul său adversar din semifinalele Cupei UEFA, în Steaua – Middlesbrough.

ADVERTISEMENT

„A fost cea mai grea noapte. N-am putut să dorm și am suferit foarte mult. Era jucător și antrenor atunci la Middlesbrough. Cred că a fost ultimul an pentru el atunci”, a dezvăluit Bănel Nicoliță.

Meciul decisiv din Anglia a fost și mai greu pentru Bănel, care nu a putut să își ajute cu nimic echipa: „Am fost foarte aproape de o finală și am fi adunat roadele muncii noastre. Am fost 12 jucători care am jucat un an de zile. Am luat galben eu și Paraschiv în meciul de la București și la Middlesbrough am stat în tribună, lângă jurnaliști.

ADVERTISEMENT

Când au dat golul patru am început să plângem amândoi instant! Pfoai… nu puteam să mă mai opresc. Am plâns de nu mai puteam! Plângeam unul pe altul”, a mai spus trist Bănel.

Când conduceam cu 2-0 după 15 minute, niciun jurnalist nu mai urmărea meciul! La 2-1 au început din nou. O echipă foarte bună. A fost nebunie atunci și momentul nostru de glorie”, a mai spus mijlocașul, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

Fanii englezi speră ca Gareth Southgate să aducă titlul mondial „acasă” după 56 de ani

Gareth Southgate visează cu ochii deschiși la câștigarea Campionatului Mondial din Qatar, după o pauză de 56 de ani, chiar dacă Anglia are un traseu infernal până în finală.

Englezii vor juca în sferturile de finală împotriva Franței, una dintre cele mai în formă echipe de la acest turneu final și cea mai mare rivală istorică a Albionului.

ADVERTISEMENT

Partida are loc sâmbătă, 10 decembrie, ora 21:00, pe stadionul Al Bayt, cu o capacitate de 68.895 de locuri.