Gareth Southgate, pregătit să preia un club din Premier League: „Am vorbit cu Jose Mourinho”

Gareth Southgate a anunțat că vrea să preia un club din Premier League. Selecționerul în vârstă de 53 de ani după Euro 2024. Gareth Southgate este antrenorul care a dus-o pe Anglia în prima finală a unui turneu major din 1966 încoace.

Gareth Southgate, pregătit să preia un club din Premier League: „Toată lumea va vorbi despre Middlesbrough”

Gareth Southgate a preluat banca naționalei Angliei în 2016. După 3 ani la cârma naționalei de tineret a Angliei, Southgate a făcut pasul la echipa mare alături de care s-a calificat în finala Euro 2020, pierdută în fața Italiei la penalty-uri.

Fostul fotbalist, care a jucat pe postul de fundaș și mijlocaș, s-a gândit deja la varianta de a antrena o echipă de club după ce .

„Toată lumea ar vorbi despre Middlesbrough. ‘Oh, a retrogradat cu Middlesbrough’. Ei bine, da, în al treilea an, am retrogradat. Dar am petrecut trei ani în Premier League”, a declarat Southgate pentru .

Gareth Southgate a mai antrenat-o în Premier League pe Middlesbrough în perioada 2006-2009. La finalul sezonului 2009, Middlesbrough a retrogradat în Championship. A fost singura experiență a antrenorului în cea mai tare ligă de fotbal din lume.

Gareth Southgate a dezvăluit discuția cu Jose Mourinho: „Este corect ce a zis”

În ciuda faptului că a adus Anglia în semifinalele Cupei Mondiale și că a atins finala Euro 2020, Gareth Southgate a primit numeroase critici pentru eșecurile pe care „The Three Lions” le-a suferit în fața rivalelor de același calibru.

Totuși, Southgate este optimist, fiind convins că oriunde va merge presiunea va fi mult mai mică decât ceea ce a trăit pe banca naționalei Angliei. De altfel, Jose Mourinho l-a sfătuit același lucru pe selecționerul Angliei.

„Nu există un post în fotbalul mondial care să te intimideze sau să te descurajeze, după ce ai trăit asta (n.r. selecționer al Angliei), sincer. Nu veți avea un profil mai înalt, nu veți avea nicio presiune mai mare, nu veți avea probleme mai complexe.

Îmi amintesc că am vorbit cu Jose (n.r. Mourinho) când era la Manchester United și el a spus: ‘Știi, când ai făcut deja ce faci acum, vei putea face orice’. Am crezut că este probabil corect, dar după șapte ani, este cu siguranță corect”, au fost cuvintele lui Gareth Southgate.

Manchester United și Chelsea sunt cluburile care s-ar putea orienta către un nou antrenor din sezonul viitor. Cele două cluburi de top din Premier League au rezultate extrem de slabe cu Erik ten Hag, respectiv Mauricio Pochettino pe bancă.