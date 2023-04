George Găman, făcut praf după CSA Steaua – Dinamo: „Golul doi trebuia anulat” / „E un arbitru care nu ne simpatizează!”

George Găman a fost „tras de urechi” de Marius Avram după derby-ul dintre CSA Steaua și Dinamo, spunând că golul doi al „roș-albaștrilor” trebuia anulat și că eliminarea lui Răzvan Patriche a fost multe prea ușor dictată.

George Găman, făcut praf după CSA Steaua – Dinamo

George Găman a fost făcut praf după felul în care a condus derby-ul dintre . Ionel Dănciulescu a avut o reacție și mai dură, spunând că arbitrul nu este un simpatizant al „câinilor”, lucru pe care

ADVERTISEMENT

„Arbitrul asistent de pe partea opusă trebuia să vadă, însă am mai remarcat ceva, Găman nu are cască, nu are niciun sistem de comunicare, nu înțeleg de ce.

Arbitrul le poate spune celor din brigadă ce se întâmplă în rândul jucătorilor. Golul doi al Stelei e înscris în condiții neregulamentare, trebuia anulat!”, a spus Marius Avram, la TV .

ADVERTISEMENT

„E o ținere de tricou al unui jucător de la Dinamo, din câte văd, jucătorul vede că e ținut și se aruncă pe spate cu mâinile în aer. A fost o ținere de tricou, s-a văzut clar, e înclin când sunt ușoare țineri de tricou, să dau dreptate arbitrului.

Patriche e depășit de un jucător, el își lovește adversarul în genunchi. Nu e o lovitură clară de galben, e în zona gri. Dar trece un timp prea lung între fază și decizia arbitrului, eu zic că era cel mai bine ca arbitrul să nu dea al doilea cartonaș galben, ținând cont și că primul galben a fost luat pe proteste. Patriche a fost eliminat ușor.

ADVERTISEMENT

A fost cursa lui Țîră, a fost un contact minor între cei doi jucători, atacantul dinamovist a băgat piciorul în fața fundașului de la CSA și nici așa nu și-au dat peste picioare. Decizia corectă a fost să nu se dea penalty”, a mai spus Marius Avram.

„Găman nu e un arbitru care să o simpatizeze pe Dinamo!”

„Să spunem că Găman e un arbitru care nu o simpatizează pe Dinamo, nu cred că am câștigat prea multe puncte când George Găman a fost la centrul partidelor noastre.

ADVERTISEMENT

Eu n-am văzut nicio ieșire al șefilor clubului, să avertizeze asupra lui George Găman, doar pe Ovidiu Burcă l-am auzit spunând ceva, dar trebuia să fie o intervenție și din partea conducerii!”, a .

ADVERTISEMENT

„De la Dinamo n-am auzit pe nimeni, s-au ascuns, probabil că sunt mai interesați de găsirea unui suport financiar al clubului, dar sunt chestii de bucătărie internă, trebuiau să fie atrase anumite semnale, pe care eu le cunosc, le-am trăit pe pielea noastră”, a declarat „Danciu”.