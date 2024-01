Cei care cunosc Bulevardul Ghencea și stadionul Steaua știu că până acum juniorii Stelei, alături de părinți sau bunici, aveau mari emoții atunci când veneau la antrenamente. Asta, pentru că în zonă nu există nicio trecere de pietoni, iar tramvaiul 41 poate oricând să lovească pe cineva. Situația se va schimba rapid, după cum anunță chiar George Ogăraru.

George Ogăraru, anunț important despre stadionul Steaua

”Am reușit!! Pentru mine, unele lucruri sunt mai importante decât rezultatele sportive, mai ales atunci când sănătatea sau integritatea fizică a unor oameni sunt puse în pericol. După ani de stres, provocat de riscul la care sunt expuși cei peste 1000 de copii și părinți care intră zilnic în Complexul Sportiv Steaua, fără a beneficia de o trecere de pietoni sau de un semafor care să limiteze probabilitatea unui accident rutier sau a impactului cu tramvaiul 41, am obținut acceptul Primăriei București și al Administrației Străzilor de modificare a planului de supralărgire și modernizare al Bulevardului Ghencea!

În acest sens, alături de domnul inginer Iliescu și cu , am demarat încă de anul trecut discuțiile cu Primăria Capitalei pentru a transforma acesta necesitate în realitate. Astfel, după mai multe consultări și întâlniri, am obținut un mult dorit răspuns pozitiv din partea responsabililor de proiect. Se vor introduce: o trecere de pietoni semaforizată dar și o stație de tramvai care să oprească fix la intrarea în baza sportivă!

. Le mulțumesc pe aceasta cale domnului primar general, Nicușor Dan și domnilor Matei Damian ( arhitect sef în cadrul PMB) și Stelian Bujduveanu ( viceprimar) pentru că au înțeles și susținut necesitatea acestei modificări de plan în cadrul comisiilor de specialitate!”, a transmis George Ogăraru pe Facebook.

CSA Steaua, sau mai bine zis Academia Steaua, ocupă locul 10 în clasamentul academiilor de fotbal din România. Topul este condus de Farul Constanța, dar și de formația din MiercureA Ciuc AFK Csikszereda, care are un buget fabulos asigurat din banii statului maghiar. Locul trei este ocupat de academia celor de la FCSB, echipă patronată de Gigi Becali.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, George Ogăraru vorbea despre bugetul imens pe care il are academia celor de la Miercurea Ciuc, sponsorizată de Budapesta. ”Nu ne comparăm cu Csizksereda, nu vreau să spun, am auzit niște cifre. Au buget X5 cât noi. Așa am auzit eu un zvon, nu știu dacă e 100% adevărat, ne-am întâlnit cu ei în finala cupei la U17, ne-am bucurat că am reușit să câștigăm 3-0”, a explicat Ogăraru.

În urmă cu trei luni, George Ogăraru anunța că CSA Steaua își dorește ca până în 2030 primul 11 al echipei să fie alcătuit exclusiv din jucători crescuți la grupele de copii și juniori ale Stelei. ”Identitatea unui club, identitatea Stelei e foarte importantă ca bază pentru ceea ce vrem noi să construim în viitor. Steaua este cel mai important club sportiv din România.

Echipa de fotbal, prin rezultatele obținute în anii ’80 – finala din ’86 și Supercupa din ’87 – a devenit cea mai de succes echipă de fotbal din România. A devenit, totodată, și cea mai iubită datorită fotbalului spectaculos practicat, bazat pe jucători rapizi și tehnici, o caracteristică a jucătorilor steliști pe care vrem s-o avem și noi aici, în această academie.

Misiunea academiei Steaua este aceea de a deveni cea mai importantă academie din România. Ca viziune, ne dorim ca, în 2030, să avem 11 jucători titulari în echipa de seniori a Stelei. Despre modelul de joc, pot spune că ne propunem un fotbal dominant, spectaculos, care să aibă ca obiectiv principal dezvoltarea jucătorilor, din toate punctele de vedere. Ne propunem să dezvoltăm decizia jucătorului înainte de execuție. Rezultatul este doar o consecință a modelului de joc, nu este în niciun caz obiectivul principal. Ne dorim să ținem pasul și să implementăm în academia noastră cât mai multe unelte dintre cele folosite la nivel european”, explicat George Ogăraru.