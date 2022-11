George Restivan, declarații despre zvonurile că are o fiică nelegitimă. Ce mărturie a făcut soțul Adrianei Bahmuțeanu

Actualul partener de viață al cunoscutei prezentatoare face declarații despre zvonurile că are o fiică nelegitimă. Ce mărturie a făcut soțul vedetei după ce au apărut informații despre un copil dintr-o relație din trecut.

George Restivan, mărturie fără perdea despre presupusa fiică. Soțul Adrianei Bahmuțeanu face dezvăluiri

George Restivan a reacționat după ce Melissa Vaida, , a apărut pe sticlă și a vorbit despre figura paternă. Soțul Adrianei Bahmuțeanu susține că nu a știut niciodată că are un copil pentru că nu a fost anunțat de mama acesteia.

ADVERTISEMENT

În plus, partenerul vedetei precizează că nu a avut o relație amoroasă de lungă durată cu mama tinerei și subliniază că a fost doar o aventură.

Momentan omul de afaceri, care s-a stabilit în Statele Unite ale Americii în anul 1999, nu s-a decis dacă va face testul de paternitate pentru a afla adevărul.

ADVERTISEMENT

„Eu nu o cunosc pe fata aceasta, eu am avut o relație cu mama ei acum 20 și ceva de ani. Mie niciodată nu mi s-a prezentat că am o fată. A fost o aventură de o noapte, asta a fost, nu mi s-a spus că a rămas gravidă, nu mi s-a spus că am un copil.

Acum 10 ani, în perioada în care mie mi-a murit soția, această persoană s-a prezentat la ușă să ceară bani, îmi sună verișorii la Paris, să le ceară și lor bani, deci numai amenințări.

ADVERTISEMENT

A fost o aventură, nu mi s-a prezentat absolut nimic. Nu m-am gândit dacă să fac test sau nu (nr. ADN)”, a mărturisit George Restivan, soțul Adrianei Bahmuțeanu, pentru .

Adriana Bahmuțeanu, prima reacție despre presupusa fiică a soțului

Pe de altă parte, Adriana Bahmuțeanu s-a declarat curioasă să știe cum a aflat tânăra de 25 de ani cine îi este tată. Fosta soție a lui Silviu Prigoană pare să nu vadă nimic rău în faptul că actualul mai are un copil.

ADVERTISEMENT

„Dacă este fiica lui George, cu tot dragul, noi vrem să fim o familie mare și fericită”, a declarat bruneta, mai arată sursa menționată mai sus.