George Simion, preşedintele-ultras de la AUR, surpriza alegerilor parlamentare 2020! Lider în ”Uniţi sub tricolor”

Preşedintele-ultras de la AUR, George Simon, este surpriza alegerilor parlamentare din 2020, după ce partidul său a reușit să treacă pragul electoral.

Scrutinul scoate în prim-plan un partid neașteptat care, potrivit exit-poll-ului Curs Avangarde, a trecut pragul electoral de 5% și poate juca, ulterior, un rol în Parlamentul României.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) este un partid politic din România înființat în septembrie 2019 de către activistul unionist și candidatul de la alegerile europarlamentare ale aceluiași an George Simion.

Președintele AUR, George Simon, marea surpriză de la alegerile parlamentare 2020

La doar 34 de ani, George Simion, președinte-ultras al partidului AUR, a reușit să-și ducă formațiunea politică în Parlamentul României în principal datorită notorietății sale obținută prin faptul că liderul grupului de fani ”Uniți sub tricolor”.

El este membru cofondator al grupurilor ”Honor et Patria” și ”Uniți sub Tricolor”, principalele formațiuni ultras care sprijină echipa națională a României, dar care au și creat probleme la anumite meciuri. Tot el a pus bazele revistei ”Romanian Ultras”.

”În 2001 am luat contact cu realitatea peluzelor românești și tot atunci am descoperit și fenomenul ultras la nivel continental. S-a întâmplat prin intermediul corespondenței pe care am purtat-o cu suporteri și colecționari din alte țări – da, era încă perioada când se imprimau fotografii de pe negative și oamenii corespondau prin scrisori”, declara Simion cu ceva vreme în urmă.

”Am învățat mai multe în peluză decât în toate școlile prin care am trecut. Principiile asociate vieții ultra’ sunt unele sănătoase și pot fi aplicate în viața de zi cu zi. Sloganul ‘Basarabia e Romania!’ a fost conceput și popularizat de oameni crescuți în peluze. E nevoie, în continuare, de susținere pentru cauzele patriotice și naționale. Mi-am luat şi eu porţia de gaze şi pumni în ficat”, mai spunea el.

Cum a înfiinţat George Simion grupul “Honor et Patria”

“În 2003 am pus bazele HP (n.r. Honor et Patria) alături de un grup de prieteni, primul meci fiind Romania – Luxemburg, la Ploiești, pe stadionul Astra. Prin ochii unui ultras atmosfera se vedea mai degrabă tristă la meciurile Naționalei, meciul mai sus menționat fiind doar o excepție.

La meciurile de acasă nu era un nucleu organizat de susținători, iar deplasările erau greu accesibile. În general, nu exista niciun fel de emulație în jurul echipei naționale. Rămân membru al grupului și astăzi, iată, după mai bine de 15 ani și încerc să ajung la cât mai multe meciuri”, explica George Simion înfiinţarea grupului “Honor et Patria”

A avut probleme cu forţele de ordine

Președintele AUR a avut probleme cu forțele de ordine și în campania pentru alegerile parlamentare. Problemele dintre cele două tabere sunt unele vechi, după cum povestește Simion. Una dintre promisiunile făcute este aceea de a schimba Legea 4, cea prin care Dumitru Dragomir a înăsprit măsurile de siguranță pe stadioane.

Liderul AUR a mulțumit românilor care au votat partidul său și a făcut câteva dezvăluiri neașteptate. Susține că a primit telefoane de la mai multe formațiuni politice, telefoane de curtoazie pentru o viitoare colaborare pentru guvernare.

“Uniţi sub tricolor”, probleme pentru echipa naţională a României

Gruparea “Uniţi sub tricolor” a avut mai multe ieşiri extreme la meciurile echipei naţionale a României, motiv pentru care FRF a fost amendată. Mai mult decât atât, tricolorii au fost la un pas să joace partida cu Norvegia, din preliminariile EURO 2020, cu porţile închise din cauza scandărilor xenofobe şi incidentelor de la meciul cu Spania, însă UEFA ne-a permis să avem copiii în tribune.

Recent, după ce Mario Camora a fost naturalizat, ultraşii din “Uniţi sub tricolor” au protestat când au aflat că fundaşul lui CFR Cluj a fost convocat de Mirel Rădoi. “La finalul lunii trecute, Mario Camora a dobândit cetăţenia română, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legislative care reglementează acest fapt. Ca întotdeauna, rămânem consecvenţi principiilor noastre, sperând în respectarea celor mai elementare norme morale în această speţă, dezaprobând pe această cale o eventuală selecţionare a oricărui jucător străin în naţionala României, din mai multe motive cât se poate de obiective”, anunţau ultraşii într-un comunicat.