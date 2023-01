Georgiana Lobonț, apariție misterioasă alături de un bărbat, după zvonul divorțului. de Rareș! Ce se petrece în cuplul lor

FANATIK are amănunte în exclusivitate despre telenovela momentului! Ce se întâmplă, de fapt, între Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan? Ce a fost în Maldive, până la urmă? De unde are interpreta de muzică de petrecere vânătăile cu care a apărut pe plajă, alături de soț și copii? Răspunsurile la aceste întrebări plus marea surpriză pe care vedeta o pregătește, în rândurile de mai jos.

Georgiana Lobonț, neînțelegeri în Maldive cu Rareș, însă nu unele care să ducă la divorț cu adevărat

Vestea că Georgiana Lobonț ar divorța, venită taman din Maldive, completată apoi de niște declarații ciudate, neelucidate până la capăt, făcute de Rareș a creat multă vâlvă în presa din România.

ADVERTISEMENT

A fost o strategie de marketing așa cum susțin unii sau există cu adevărat neînțelegeri între cei doi? Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, șederea în Maldive a fost în mare parte una fără probleme… până la un moment dat.

Cântăreața și soțul ei se înțeleg de minune și vor năși un copil

Ce putem spune cu certitudine este că nu s-a pus niciodată problema divorțului între Georgiana și Rareș. Cel mai probabil, au existat discuții cum sunt în orice cuplu. Care a fost subiectul de ceartă rămâne în continuare un mister.

ADVERTISEMENT

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, se pare că Georgiana și Rareș se înțeleg mai bine ca niciodată, ba chiar se pregătesc pentru un mare eveniment din viața lor. Aceștia vor nașii copilului pe care îl așteaptă , o bună prietenă de-ale Georgianei!

De unde are vedeta vânătăile?

există o explicație care a ajuns la urechile noastre… Una care s-ar putea să nu fie convingătoare pentru toată lumea.

ADVERTISEMENT

Ei bine, Georgiana s-ar fi accidentat, lovindu-se, aparent, de un obiect dur. Așadar, nu este vorba despre vreun episod violent care s-ar fi petrecut între cei doi soți.

Ceea ce a atras atenția tuturor, în urma acestei telenovele care a rulat pe micile ecrane, dar și în presa online, este anunțul pe care l-a făcut Georgiana Lobonț pe Facebook. Aceasta apare alături de un bărbat misterios în teaser-ul de promovare al noii sale melodii, una care se va lansa fix astăzi, 27 ianuarie 2023.

ADVERTISEMENT

Apare Rareș Ciciovan în cel mai nou videoclip al vedetei?

Georgiana a apărut alături de un bărbat căruia nu i se vede fața, iar fanii au venit imediat cu tot felul de presupuneri. Cei mai mulți dintre internauți cred că Georgiana va apărea în noul ei clip alături de Rareș, soțul ei. Ei bine, FANATIK vă spune doar atât: urmăritorii Georgianei Lobonț de pe rețelele de socializare nu sunt departe de adevăr. Identitatea misteriosului bărbat o vom descoperi cu toții, începând cu ora 18:00.

ADVERTISEMENT

„Cine oare să fie??? Un invitat surpriză. Ghiciți? Piesa apare VINERI, 27 ianuarie, pe canalul de YouTube PlayOne”, este cel mai nou anunț făcut de Georgiana Lobonț în mediul online. Melodia intitulată „Mi-e dor de tine” a trezit deja interesul fanilor cântăreței. Așa cum v-am spus, oamenii au început să scrie cine ar fi invitatul din videoclipul ei. În afară de Rareș, soțul vedetei, unii cred că ar fi vorba de Jador, Cristian Pomohaci sau Armin Nicoară!