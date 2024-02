Georgiana Lobonț iartă, dar nu uită. Ce spune despre oamenii care au trădat-o!

Georgiana Lobonț a vorbit, în exclusivitate, despre relația pe care o mai are cu Armin Nicoară. Scandalul dintre ei, pornit cu câteva săptămâni în urmă, a fost generat, pare-se, de discuții legate de felul în care se împart banii între ei.

Georgiana Lobonț și Armin Nicoară s-au îndepărtat

nu mai sunt, nici pe departe, apropiați. Cei doi, nașă și fin, au ajuns să se certe urât după ce saxofonistul a avut o serie de ieșiri la adresa cântăreței. Cu toate acestea, ne-a mărturisit artista, a reușit să îl ierte. Dar, precizează ea, preferă să se țină departe de acum înainte.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, proaspăt întoarsă din primul ei turneu peste Ocean, Georgiana Lobonț este preocupată și de chestiuni casnice. Mai ales că ea și Rareș, soțul ei, sunt în plină ”acțiune”. Construiesc casa visurilor lor și, chiar dacă chetuiesc mult, nu se dau în lături de la nimic pentru a fi totul perfect.

Artista duce dorul copiilor: ”Meseria pe care o avem ne-a dus departe mereu”

Ai avut o viață cu multe bune, dar și cu mici obstacole. Care a fost cel mai greu moment, cel care te-a marcat?

ADVERTISEMENT

– Mulțumesc Lui Dumnezeu, nu am avut momente în care să rămân marcată. Viața mi-a oferit mai mult decât am visat și mereu am avut în minte că indiferent de situație, totul se întâmplă cu un scop și nimic nu e întâmplător.

Aveți o familie frumoasă, cu un soț iubitor și doi copiii minunați! Dar, din păcate, mai mereu plecată cu evenimentele! Îți spun piticii că ar vrea să stai mai mult cu ei?

ADVERTISEMENT

– Avem noroc de bunici care ne țin locul foarte frumos. Meseria pe care o avem ne-a dus departe mereu, încă de când s-au născut ei. Uneori îi luăm cu noi că să vadă ce facem și să știe cu ce se ocupă părinții lor.

Momentele cu ei atunci când sunt le trăim la maximum, oriunde ne-am află vorbim non-stop și ne lăsăm timp pentru vacanțe tot pentru a petrece mai mult timp cu micuții.

ADVERTISEMENT

Foarte rar îmi spun că vor să stau mai mult cu ei și asta pentru că mă implic direct în toată viața lor și nu lipsesc de la evenimentele importante fie de la grădiniță, fie din viața lor personală. Avem parte de niște copii foarte maturi în gândire și înțelegători.

În ce stadiu mai sunteți cu casa? Îți dorești să fie totul tehnologizat? Chiar și draperiile?

– Muncim, casa e încă în construcție, proiectul este în desfășurare. O să fie o casă normală în care vom avea lucruri care sunt necesare într-o locuință cu un design care să fie în armonie cu ceea ce ne aduce nouă liniște și bună-dispoziție.

Cât crezi că va costa să faceți totul de la A la Z?

– Pentru liniștea noastră sufletească nu am făcut asemenea calcule (râde, n. red.)

Georgiana Lobonț, clară cu privire la oamenii care au trădat-o: ”Îmi văd de drumul meu”

Ai simțit că ai fost folosită pentru a-și face unii reclamă pe spatele tău?

– Și dacă am simțit nu am băgat în seamă. Asta pentru că viața în sine e un interes și care a făcut treaba asta… Eu le doresc multă sănătate și succes și îi felicit dacă au reușit. Pe de altă parte, sunt mândră dacă unii au profitat de notorietatea mea pentru că asta înseamnă că sunt un om de valoare pentru acele persoane.

În ceea ce privește prieteniile false, crezi că ai avut parte de așa ceva?

– Cred că toți am avut parte de așa ceva. Atâta timp cât oferi interes e ceva firesc și normal să ai în jurul tău astfel de prietenii. Și eu la rândul meu m-am bucurat și mă bucur când stau lângă oameni mai valoroși ca mine.

Vei putea vreodată să uiți și să ierți vorbele unei persoane pe care o credeai aproape de ține și de familia ta? Poate chiar să o scoți de la block, că așa s-a scris (e vorba de , n. red.)

– Da, pot ierta! Dar odată ce am simțit că o persoană nu are respect față de mine și mă deranjează unele situații prefer să mă retrag. Să îmi văd de drumul meu fără a mai continua ceva ce mie nu îmi aduce liniște sau armonie.