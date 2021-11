Georgiana Lobonț, probleme grave de sănătate. Cum era să-și piardă vocea: „Voiam să dau toți banii ca să mă fac bine”

Georgiana Lobonț s-a confruntat cu probleme grave de sănătate și a fost la un pas să-și piardă vocea. Interpreta de muzică populară a ajuns pe masa de operație a unui medic care le tratează pe marile vedete de peste hotare.

Artista a observat că ceva nu este în regulă atunci când vocea ei nu mai era la capacitare maximă. Oboseala acumulată din cauza numărului mare de evenimente la care a cântat și-au spus cuvântul.

În platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, cântăreața a povestit prin ce a trecut din cauza acestor probleme.

Georgiana Lobonț, probleme serioase de sănătate. Era să-și piardă vocea

este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din tânăra generație. La doar 31 de fani, artista are milioane de fani pe rețelele de socializare și pe YouTube, fiind multe persoane care îi ascultă piesele.

Fiind o solistă atât de apreciată, Georgiana Lobonț a fost foarte solicitată și a cântat la multe evenimente. Din păcate. epuizarea a afectat-o destul de mult pe artistă, care a ajuns pe mâna medicilor din străinătate.

Vedeta era pe cale să-și piardă vocea dacă nu s-ar fi dus la medic la momentul potrivit. Interpreta a relatat întreaga experiență la Pro TV.

În 2019, Georgiana Lobonț a simțit că răgușește. Cu toate acestea, nu avea cum să-și anuleze cântările, fiind multe la număr.

Frumoasa cântăreață a mers la Paris pentru a-și rezolva problemele. Medicul a reușit să o salveze și chiar să-i îmbunătățească vocea.

Medicul respectiv i-a tratat și pe marii artiști precum Celine Dion sau Michael Jackson, a mai menționat artista. Tânăra a fost întrebată dacă este interpretă de muzică rock, din moment ce are probleme atât de grave cu vocea.

„În 2019, am simțit că nu era ceva ok cu vocea mea, am răgușit foarte tare. Dar nu puteam să îmi anulez evenimentele, să nu lucrez.

Artiștii nu vorbesc deschis despre problemele astea. Pe multe colege le-am trimis la Paris, doctorul mi-a salvat viața, nu îmi vine să cred.

Mi-a făcut vocea mai frumoasă ca înainte. Am aflat de el printr-o cunoștință, ea avea probleme și avea pe cineva în Paris. Are poze cu Celine Dion, cu Michael Jackson, are autografele lor în cabinet.

Când am ajuns acolo, m-a întrebat dacă sunt cântăreață de rock, eram foarte răgușită. Mulți întrebau ce se întâmplă cu vocea mea”, a declarat Georgiana Lobonț în cadrul emisiunii „ ”.

Câți bani a scos din buzunar pentru operație

a fost nevoită să se opereze la medicul din Paris, chiar dacă avea să scoată o sumă mare de bani din buzunar. Intervenția a costat 6.000 de euro fără medicamente și alte cheltuieli, astfel că artista a plătit în jur de 12.000 – 13.000 de euro pentru a-și recăpăta vocea.

„Am plătit 6.000 de euro pe operație, plus alte cheltuieli, medicamente, transport. Undeva la 12-13 mii de euro am ajuns. M-am rugat la Dumnezeu să mă ajute, voiam să dau toți banii, doar ca să mă fac bine.

Noi am investit tot ce am avut doar în mine. Am tras foarte mult, de asta mi-am atras problema. A fost obositor. Eu nu merg la programe, eu merg cu toată echipa mea. Cântăm tot evenimentul”, a continuat Georgiana Lobonț.