Georgina Rodriguez, frumusețe mondială! Partenera lui Cristiano Ronaldo e cea mai cunoscută iubită de fotbalist. Fotografii incitante

Georgiana Rodriguez are parte de o popularitate uriașă și va fi, fără doar și poate, unul dintre cele mai urmărite personaje de la Campionatul Mondial din Qatar.

Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo, cuplul cel mai mediatizat de la Campionatul Mondial din Qatar

Argentinianca de 28 de ani i-a „furat” inima lui Cristiano Ronaldo, pe care îl va susține din tribune la Mondialul din Qatar, așa cum a făcut-o și la Campionatul European.

ADVERTISEMENT

Soarta, sau pur și simplu hazardul, a făcut ca starul portughez să o întâlnească pe Georgina la Madrid în magazinul Gucci. Cristiano Ronaldo se afla la shopping, în timp ce Georgina lucra în magazinul de lux: „Prima întâlnire cu Cristiano a fost la Gucci, acolo unde lucram ca asistentă de vânzări. La câteva zile distanță ne-am întâlnit din nou la un eveniment al brandului și am putut să vorbim într-o atmosferă mai relaxată, în afara mediului de muncă. A fost dragoste la prima vedere pentru amândoi”, a povestit Georgina pentru revista Elle.

Georgina s-a mutat la Torino după plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid și i-a tratat întotdeauna pe cei trei copii ai portughezului concepuți cu mame surogat de parcă ar fi fost ai ei.

ADVERTISEMENT

Deși este una dintre cele mai frumoase femei din lume și dorită de către orice bărbat, Georgina este o familistă convinsă: „Îmi place să-mi petrec timpul mai mult acasă decât în altă parte pentru a putea fi mai aproape de copii. Ei vor fi întotdeauna pe primul plan”.

Georgina și-a dorit de mică să ajungă fotomodel: „Visul meu era să mă dedic modei și să devin fotomodel alături de sora mea”

Georgina Rodriguez a ajuns la Madrid pentru a studia moda alături de sora ei, unde spera să își clădească o carieră: „Nu voiam să devin dansator profesionist, visul meu era să mă dedic modei și să devin fotomodel alături de sora mea. Ne-am propus să mergem la Madrid să studiem și să lucrăm în acest domeniu. Și asta am făcut”, a povestit argentinianca la Festivalul de la San Remo, unde a fost invitat special.

ADVERTISEMENT

Georgina a povestit cum s-a îndrăgostit de Cristiano Ronaldo încă de la prima întâlnire: „M-a cucerit cu înălțimea, corpul și frumusețea sa. Mă clătinam pe picioare și o scânteie s-a aprins. Sunt foarte timidă și poate acest lucru m-a făcut să fiu mai agitată în fața unei persoane care, cu o singură privire, mă atinsese profund. Apoi, felul în care mă tratează Cristiano, grija și dragostea pe care mi le poartă au făcut totul”.

Numai că odată ce relația cu starul portughez a fost oficializată, viața Georginei s-a schimbat definitiv și irevocabil: „Situația a devenit insuportabilă. Oamenii mă urmăreau și mă sunau la telefon. Reporterii veneau la magazin pretinzând că sunt clienți. Treptat, am început să lucrez în culise pentru a reduce curiozitatea agresivă a presei. La un moment dat nu am mai rezistat, am demisionat, dar erau mereu pe urmele mele.

ADVERTISEMENT

Încercăm mereu să trecem neobservați, dar alături de Cristiano acest lucru este imposibil. Chiar dacă încearcă să-și camufleze aspectul, mersul său îl trădează. Este incredibil faptul că primii care îl recunosc sunt copiii!”.

ADVERTISEMENT

Ascensiunea fulminantă a Georginei Rodriguez. De la anonimat la vedetă mondială

La aproape 29 de ani, , deși provine dintr-o familie fără posibilități, cu mulți copii.

Georgina a fost dansatoare profesionistă, însă a fost nevoită să muncească de la vârsta de 17 ani pentru a se întreține. De la visul de a deveni balerină, argentinianca s-a văzut obligată să lucreze ca ospătăriță, iar apoi s-a angajat la magazinul de haine Massimo Dutti.

A plecat apoi în Anglia pentru a învăța limba engleză și a lucrat ca bonă pentru 9,5 lire pe oră în Bristol. În 2016, a revenit la Madrid, unde a devenit model și l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo.

S-a angajat apoi la Prada, unde câștiga 1.200 de euro pe lună plus comisioane din vânzări, însă relația cu Ronaldo i-a făcut job-ul imposibil: „Mă ascundeam, dar fanii mă căutau la magazin. Sunau şi mă cereau la telefon, spunând că sunt clienţi. Fotografii mă aşteptau mereu. Directorul m-a trimis la subsol, pentru că nu mă voia în magazin. Nu mă simţeam confortabil, aşa că am plecat”.

Georgina Rodriguez, venituri de 1,2 milioane de euro doar pentru reclamă la produse pe Instagram

De la 1.200 de euro pe lună, Georgina Rodriguez a ajuns să câștige 300.000 de euro pe săptămână doar din reclama la diverse produse pe pagina ei de Instagram.

La această sumă se mai adaugă și banii primiți de la Instagram și din contracte de publicitate și alte colaborări, imaginea argentiniencei valorând în acest moment milioane de euro.

Georgina Rodriguez are peste 39 de milioane de urmăritori pe Instagram și cu siguranță va ajunge la cifra de 40 de milioane după Campionatul Mondial din Qatar.

Georgina Rodriguez s-a căsătorit cu Ronaldo în 2017 și i-a oferit doi copii. Drama prin care au trecut cei doi

Georgina și Cristiano au decis să se căsătorească în 2017, iar argentinianca i-a dăruit până acum doi copii. Prima a venit pe lume Alana Martina, în același an.

Cei doi au trecut prin cel mai dificil moment din viața lor în 2021. Georgina a născut gemeni, : „Cu o tristețe profundă trebuie să vă anunțăm moartea fiului nostru. Este cea mai mare durere pe care un părinte o poate simți. Doar nașterea fiicei noastre ne dă acum puterea de a trăi cu puțină speranță și fericire.Suntem cu totul devastați de pierdere. Băiețelul nostru, acum ești un înger. Te vom iubi întotdeauna”, au anunțat Georgina și Cristiano după momentul nefericit.

Georgina Rodriguez, protagonista unui serial documentar pe Netflix

Georgina Rodriguez și-a lansat un documentar despre viața ei, în care explică cum a reușit să ajungă unul dintre cele mai importante personaje de pe glob, de la o simplă vânzătoare într-un magazin de brand.

Cristiano Ronaldo i-a făcut o surpriză uriașă, iar chipul frumoasei argentinience a apărut pe celebra clădire Burj Al Arab din Dubai, cu un mesaj special cu ocazia zilei de naștere.

Georgina este tratată ca o prințesă de Cristiano Ronaldo, care îi dă lunar nu mai puțin de 85.000 de euro! Ba, mai mult, cei doi au împreună bijuterii evaluate la peste trei milioane de euro. Doar inelul de logodnă a costat 691.000 de euro.