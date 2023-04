Georgina Rodriguez, gest controversat față de prietenele sale. De ce a fost criticată iubita lui Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez a făcut un gest controversat față de prietenele sale, care a fost văzut în serialul documentar de le Netflix. Iubita lui Cristiano Ronaldo a fost aspru criticată de internauți.

Georgina Rodriguez, gest controversat față de prietenele sale. Ce a făcut iubita lui Cristiano Ronaldo

l-a întâlnit pe faimosul jucător de fotbal în magazinul în care vindea genți, iar viața ei s-a schimbat radical de atunci. Deși bruneta susține că a rămas la fel de modestă și empatică la fel ca înainte de a deveni cunoscută, sunt câteva gesturi din care reiese contrariul.

În prezent, Georgina Rodriguez este cea mai urmărită femeie de origine spaniolă din lume, fiind o sursă de inspirație pentru alte femei. Doar pe Instagram, aceasta are 48,9 milioane de urmăritori. În plus, are propriul serial-documentar pe Netflix, iar cel de-al doilea sezon a apărut recent.

a vorbit despre diverse subiecte în serial, printre care și băiețelul pe care l-a pierdut și momentele grele prin care a trecut. Bruneta nu s-a lăsat niciodată doborâtă și a mers mai departe, de dragul copiilor ei.

Georgina a avut mereu prietenii aproape, iar aceasta este văzută adesea alături de gașca ei. Din aceasta fac parte managerul, sora ei, dar și alți prieteni pe care îi cunoaște de mult timp. Cu toate acestea, anumite gesturi față de prietenii ei i-au deranjat pe internauți.

Cei care sunt prietenii iubitei lui Ronaldo se consideră cu adevărat norocoși. Multe persoane îi cer ajutorul atunci când au o problemă, mai ales dacă este vorba despre haine sau accesorii.

De ce și-a mustrat prietenele iubita lui Ronaldo

Frumoasa brunetă ține foarte mult la piesele sale exclusive pe care le are în garderobă, motiv pentru care nu lasă pe oricine să se apropie de hainele și accesoriile ei.

În cel de-al doilea sezon al serialului documentar de pe Netflix, Georgina i-a certat pe prietenele ei după ce au vrut să atingă una dintre cele mai scumpe genți din colecția sa.

Accesoriul a costat sute de mii de euro, iar bruneta s-a răstit la ele și le-a interzis să se apropie de geantă. Mai mult, aceasta le-a întins un ambalaj pentru a proteja poșeta. “Pe asta să nu o atingeți cu mâna”, le-a spus ea.

“Îmi plac Hermes, Gucci, Prada. Atât de feminine. Ador Louis Vuitton, Inditex, dar și Decathlon. Ador Nike, Mayoral, toate mărcile. Îmi place să combin. Îmi plac bijuteriile cu trening. Unii nu vor să înțeleagă, dar vor înțelege”, a spus Georgina, notează .