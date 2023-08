CFR Cluj s-a impus în derby-ul spectaculos cu U Cluj, scor 4-3, în meciul care a închis etapa a 6-a din SuperLiga. Atmosfera din tribune a fost de-a dreptul senzațională, iar . La finalul derby-ului, galeria CFR-ului a curățat peluza de pe stadionul „șepcilor roșii”.

Galeria CFR-ului, acuzată pe nedrept după derby-ul cu U Cluj

CFR Cluj, fie că este vorba despre suporteri sau conducere, . FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că oficialii „Feroviarilor” au fost amplasați în zona cea mai înaltă a arenei, în apropierea camerelor TV.

ADVERTISEMENT

Totodată, galeria CFR-ului le-a cerut „șepcilor roșii” să stea în partea superioară a peluzei pentru o vizibiltate mai bună, însă gazdele au refuzat, deși partea superioară a peluzei a fost aproape goală în timpul partidei. La finalul derby-ului, galeria CFR-ului a fost acuzată că a rupt scaune pe care le-a aruncat în teren, provocând pagube.

Totuși, Peluza Vișinie a respins cu vehemență acuzațiile prin intermediul unui comunicat de presă. Mai mult decât atât, „Feroviarii” tind să aibă dreptate, deoarce Jandarmeria nu a anunțat amenzi, iar organizatorii nu au făcut publică o listă cu pagubele însemnate, potrivit .

ADVERTISEMENT

Gest de milioane al galeriei CFR-ului după derby-ul cu U Cluj: „Încearcă să ne denigreze imaginea”

Mai mult decât atât, Peluza Vișinie a arătat cu degetul spre presa locală, dar și spre rivalii de la U Cluj. Suporterii fostei campioane a României au curățat peluza, unde au fost amplasați pe Cluj Arena la derby-ul cu formația susținută de Primărie.

„Ipocrizia presei locale care constant încearca sa ne denigreze imaginea si sa ne submineze orice actiune pozitiva pe care o facem trebuie sa înceteze. Luni a avut loc un derby în adevăratul sens al cuvantului, stadionul a fost un adevărat vulcan care prin show-ul nostru pirotehnic a erupt si a prins culoare.

ADVERTISEMENT

Presa locală ne jignește (…), dar nimeni nu pomeneste de ce s-a intamplat la finalul meciului, sau chiar de comportamentul pe care galeria universitară l-a avut sezonul trecut pe stadionul din Gruia.

Azi va prezentăm modul in care noi am părăsit sectorul destinat nouă de pe Cluj Arena si in contrapartidă va vom lasa si pozele de sezonul trecut de dupa prezenta universitarilor pe stadionul nostru.

Cine a avut comportamentul suburban va lăsăm pe voi sa decideti, si ii rugăm si pe cei de la STIRI de CLUJ sa facă o comparatie între comportamentele celor două galerii”, se arată în comunicatul emis de Peluza Vișinie.

ADVERTISEMENT

„O lipsă de respect față de CFR Cluj”

La derby, conducerea celor de la CFR Cluj a fost poziționată în partea de sus a stadionului Cluj Arena. Continuă astfel tratamentul acid pe care „șepcile roșii” îl administrează rivalilor. Înaintea meciului, suporterii lui CFR Cluj nu au fost lăsați să stea în partea superioară a peluzei, deși aceasta a fost goală în timpul meciului.

„Mai sus decât Emil Boc a fost loja Clujului. Cei de la CFR Cluj au fost puși undeva la cucurigu, undeva unde sunt camerele TV. O lipsă de respect față de cei de la CFR Cluj. Era președintele Cristi Balaj acolo. Nu mai vreau să spun cum arăta protocolul pregătit pentru cei de la CFR Cluj.

O lipsă mare de respect care a continuat cu ce s-a întâmplat zilele trecute. Cei de la CFR Cluj au cerut ca suporterii lor să stea în partea superioară a peluzei ca să aibă o vizibiltate mai bună.

Au fost puși joși, deși partea superioară a peluzei era aproape goală, s-a văzut foarte clar. Cei de la U Cluj au motivat că Jandarmeria nu le dă voie, ceea ce este o păcăleală de cea mai joasă speță. Nu avea nicio treabă. Cei de la U Cluj au spus că doar galeria lui Dinamo, cu care sunt frați, poate să stea acolo”, a dezvăluit jurnalistul Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.