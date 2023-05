Gest neașteptat la Survivor România. Ce s-a întâmplat după ce Robert a fost eliminat, nimeni nu și-a imaginat asta

Nimeni nu se aștepta ca Andreea Moromete să facă asta la eliminarea lui Robert Moscalu de la Survivor România! Fosta Războinică i-a luat prin surprindere pe toți. Nici măcar el nu a știut cum să facă momentul să se încheie.

Gestul complet neașteptat făcut de Andreea Moromete după ce Robert Moscalu a fost eliminat de la Survivor România

Robert Moscalu și-a luat la revedere de la colegi și de la tot ce înseamnă competiția din dominicană. Nominalizarea lui Andrei Krișan

Scena Consiliului a fost una încărcată de emoție. În momentul în care și-a auzit nunele rostit de Daniel Pavel, Robert Moscalul a izbucnit în plâns. Cu greu a reușit să se controleze și să spună câteva cuvinte pentru colegi și cei de acasă.

„Îmi doream să rămân în concurs. Vreau să le mulțumesc celor care m-au susținut, oamenilor de lângă mine cu care am conviețuit 4 luni, dumneavoastră… E uimitor ce am trăit. M-am dezvoltat pe toate planurile posibile. O să îmi fie dor de Survivor România.

A fost un vis care s-a îndeplinit. După aceea, pe parcursul concursului, s-a dezvoltat acest vis, ca să zic așa. Nu îmi vină să cred că a putut să își pună amprenta atât de mult pe mine acest concurs. Am zis că eu nu o să mă schimb. Am văzut alte perspective. Am văzut că acest corect al meu nu e și corectul altuia”, a spus Robert Moscalu.

Foștii Războinici, mai ales, au fost afectați și triști după aflarea veștii. De departe, însă, concurenta cu cea mai neașteptată reacție la plecarea lui Robert Moscalu de la Survivor România a fost Andreea Moromete.

A plâns, a țipat și nu s-a mai dezlipit de prietenul său

Andreea Moromete nu a fost doar supărată că Robert Moscalu pleacă de la Survivor România. Tânăra, care până la un moment nu a reacționat, a avut o adevărată criză de nervi și plâns atunci când prietenul său s-a apropiat să își ia la revedere.

„Nu e corect! Nu e corect! Nu! Nu, nu, nu! Nu trebuie să pleci! Nu pot! Nu pot!”, a început Andreea să țipe, îmbrățișându-l strâns pe Robert. Colegii au rămas șocați, neștiind cum să reacționeze în fața unui asemenea gest.

A părut chiar că reacția avută de Andreea Moromete după eliminarea sa de la Survivor România, l-a mirat până și pe Robert Moscalu. „Hai, că după cad pe tine, te accidentezi și mai ai multe trasee, Andreea!”, i-a spus el, încercând să se elibereze din strânsoare.

„De ce mereu oamenii corecți și reali au de suferit? Nu trebuia să pleci! Nu!”, a continuat ea să țipe și să plângă, în timp ce toate privirile erau ațintite spre ea. Cu greu l-a lăsat pe Robert să plece, după cum se vede în

Ce părere au fanii despre gestul făcut de Andreea Moromete la eliminarea lui Robert Moscalu de la Survivor România

Întâmplarea nu a rămas fără reacție nici printre cei de acasă. Pe pagina oficială de Facebook a emisiunii și pe grupurile de susținere, mulți o blamează pentru Moromete pentru gestul său. Unii sunt de părere că a jucat teatru și că a dat dovadă de egoism. Amintim că Andreea a găsit simbolul imunității ascunse și avea posibilitatea să-l salveze pe Robert.

„Cea mai falsă și prefăcută ființă ești, Moromete! Cât teatru ieftin mai poți juca?”, „O ființă cu probleme medicale. Probabil de aia nu mai e în Poliție!”, „Mi s-a părut penibil momentul”, „Oscar pentru Moromete și pentru acest moment. A plâns de au tremurat toate alea pe ea, dar nu avea o lacrimă. Ea putea să îl salveze dacă erau chiar așa frați!”, au fost o parte dintre comentariile telespectatorilor.

Au fost, însă, și persoane care i-au luat apărarea. „Nu cred că a jucat teatru, face ceea ce simte în acele momente”, „Andreea Moromete are dreptate”, au transmis susținătorii Andreei Moromete.