Gest special la 41 de ani de la performanța Craiovei Maxima! Ce tricouri aniversare au purtat oltenii în derby-ul cu CFR Cluj

S-au împlinit 41 de ani de la calificarea în semfinalele Cupei UEFA reușită de Craiova Maxima după 1-0 cu Kaiserslautern. Universitatea Craiova nu a trecut peste ziua istorică pentru fotbalul românesc, iar elevii lui Ivailo Petev au purtat tricouri speciale cu numele legendelor din Bănie.

Gest special la 41 de ani de la performanța Craiovei Maxima! Tricouri aniversare purtate la derby-ul CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2

Universitatea Craiova se impune cu 2-1 în derby-ul cu CFR Cluj și urcă pe poziția secundă din clasament. de către Edi Iordănescu prin golul de 2-0.

16 martie este o zi istorică în Cetatea Băniei, iar „alb-albaștrii” lui Ivailo Petev au marcat-o printr-un gest special la derby-ul din Gruia. Craiova Maxima s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA după 1-0 cu Kaiserslautern, una dintre formațiile de top din fotbalul european de la acea vreme.

„Alb-albaștrii” au purtat tricouri aniversare cu numele jucătorilor din Craiova Maxima, atunci când au ieșit pe dreptunghiul verde. Laurențiu Popescu a revenit într-o formă de zile mari, iar pe tricou a avut numele lui Silviu Lung, portarul de legendă din Cetatea Băniei.

Alex Mitriță și-a trecut din nou numele pe tabela de marcaj, iar tricoul special cu Craiova Maxima a fost unul cu greutate. „Piticul atomic” a avut trecut pe spate numele lui Ilie Balaci, unul dintre cei mai mari fotbaliști din România.

Universitatea Craiova se apropie de FCSB: „Nu au bancă, atacant, under”

, formație care urmează să o întâlnească pe Sepsi OSK pe Arena Națională. Acționarul „alb-albaștrilor” a subliniat soluțiile limitate de pe banca de rezervă, dar și lipsa jucătorilor U21.

„Pentru lupta la podium este etapa noastră. Pentru ceva mai mult, aşteptăm meciul de mâine. Sper să avem un stadion plin cu Rapid şi să fie spectacol. Angelescu îi jigneşte pe cei de la Sepsi. Eu spun că mâine Sepsi nu pierde pe Arena Naţională.

Este o echipă grea, cu un antrenor foarte bun. Să nu uităm, FCSB nu are bancă, nu are vârf, under. Echipa noastră nu este constantă. O perioadă foarte proastă, o perioadă excepţională. Ivan a fost titular după mult timp, a fost în nota echipei. Avem nevoie de el. Zorro Baiaram putea să dea şi golul doi.

Nu cunosc dosarul cu Daniel Niculae, nu ştiu ce a făcut omul. Am rămas surpins, dar nu pot să îmi dau cu părerea despre ceea ce s-a întâmplat acolo. În cazul spectacolului de pe stadion, show-urile pirotehnice trebuie să fie pe stadion.

Ce am vorbit şi în urmă cu patru-cinci etape. Nu se pune problema ca Petev să plece. În acest moment, avem opt etape fără înfrângere. Avem patru victorii şi un egal cu Rapidul în ultimele cinci etape. Suntem în grafic”, a spus Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.