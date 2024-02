Gest superb al lui Alex Crețu! Ce a făcut cu tricoul după Sepsi – Universitatea Craiova 1-3

„Alb-albaștrii” au pus capăt seriei de cinci partide fără succes din SuperLiga la Sfântu Gheorghe cu Sepsi OSK. Alex Crețu a marcat pentru Universitatea Craiova, iar la sfârșitul partidei și-a oferit tricoul unui suporter special din galeria formației din Bănie care i-a încurajat în această deplasare.

Gest superb din partea lui Alex Crețu! Ce a făcut cu tricoul după Sepsi – Universitatea Craiova 1-3

Confruntarea , iar elevii lui Ivaylo Petev au mărturisit cum s-au motivat după eșecul cu FCSB. Gruparea din Bănie urmează să reia pregătirile pentru derby-ul studențesc cu .

Astfel, Universitatea Craiova păstrează distanța în clasament față de rivalele Rapid București și CFR Cluj. După victoria cu Sepsi, formația din Bănie este 5 puncte față de locurile 2 și 3 din SuperLiga și 13 față de FCSB, care are un meci mai puțin disputat.

Jovan Markovic, Elvir Koljic și Alex Crețu au marcat golurile Universității Craiova în deplasarea de la Sfântu Gheorghe. „Alb-albaștrii” au avut parte și de susținerea unei galerii numeroase cu Sepsi OSK, iar oltenii l-au răsplătit pe unul dintre suporterii.

La sfârșitul confruntării cu Sepsi OSK, Alex Crețu i-a dat tricoul său unui suporter special din Peluza Nord a Universității Craiova. Galeria „alb-albaștrilor” a străbătut aproximativ 300 de kilometri pentru a fi lângă favoriții lor.

Alex Crețu: „După meciul cu FCSB am avut ceva discuții între noi”

„Palma” primită în derby-ul cu FCSB i-a mobilizat pe elevii lui Ivaylo Petev înaintea confruntării cu Sepsi OSK. Alex Crețu speră că succesul din Covasna să fie restartul de care aveau nevoie în acest moment în SuperLiga și felicită atitudinea colegilor săi.

„Îmi felicit echipa. Ne-am pregătit exemplar săptămâna aceasta. După meciul cu FCSB am avut ceva discuții între noi, sper că lucrurile s-au rezolvat. E important că am luat cele 3 puncte, cred că am pus osul la treabă.

Am avut niște discuții care erau necesare în interiorul grupului nostru. Am primit gol pe greșelile noastre, pe cadoul nostru, la fel ca la fiecare meci. Goluri ușoare. Am întors scorul, dar la Sepsi niciun meci nu este ușor, au jucători de calitate.

Sper să fie un nou început și să arătăm la antrenamentul de mâine la fel cum am arătat-o înainte de acest meci. Să o ținem tot așa”, a declarat Alex Crețu la sfârșitul confruntării dintre Sepsi Sfântul Gheorghe și Universitatea Craiova.