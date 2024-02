Sepsi – Universitatea Craiova 1-3, prima victorie după două luni pentru olteni: “Am avut niște discuții după FCSB”

. Oltenii s-au impus în fața celor de la Sepsi OSK, scor 3-1. Pentru formația din Bănie au marcat Markovic, Koljic și Crețu. După înfrângerea cu FCSB, jucătorii Universității Craiova susțin că s-au montat pentru duelul de la Sfântu Gheorghe,

Jucătorii Universității Craiova, montați după “palma” de la FCSB

Alexandru Crețu este de părere că jucătorii Universității Craiova s-au montat foarte bine după înfrângerea cu FCSB din etapa trecută, scor 3-0. , iar acum echipa este mult mai unită în lupta la titlu.

“Îmi felicit echipa. Ne-am pregătit exemplar săptămâna aceasta. După meciul cu FCSB am avut ceva discuții între noi, sper că lucrurile s-au rezolvat. E important că am luat cele 3 puncte, cred că am pus osul la treabă.

Am avut niște discuții care erau necesare în interiorul grupului nostru. Am primit gol pe greșelile noastre, pe cadoul nostru, la fel ca la fiecare meci. Goluri ușoare. Am întors scorul, dar la Sepsi niciun meci nu este ușor, au jucători de calitate.

Sper să fie un nou început și să arătăm la antrenamentul de mâine la fel cum am arătat-o înainte de acest meci. Să o ținem tot așa”, a declarat Alexandru Crețu, la Digi Sport.

Markovic, după meciul cu victoria cu Sepsi: “Trebuia să ne trezim”

“Ne bucurăm că am luat cele 3 puncte, trebuia neapărat să câștigăm. Am avut 5 meciuri fără victorie, de acum sperăm să o ținem tot așa și să urcăm mai mult în clasament.

Trebuia să ne trezim, să nu mai pierdem puncte pe greșelile noastre. Mă bucur că am reușit să marchez până în pauză, e bine că am câștigat până la urmă.

Nu trebuie să ne plecăm pe o ureche, este doar o victorie, după 2-3 victorii putem sta mai liniștiți, dar acum nu. Contează să avem comunicare mai multă, să vedem unde greșim și se remediem problemele”, a spus Jovan Markovic după meci.

“Până acum am avut ghinion, dar a trecut”

“A fost o primă repriză egală, dar în cea de-a doua am dominat meciul și am luat trei puncte meritate. Am văzut că portarul era aproape de mine și l-am văzut pe Mitriță în stânga. Și eu îmi doresc să marchez, ca toată lumea.

E normal, așa vrea fiecare atacant. Dar eu cred că și fiecare atacant își dorește să câștige echipa. Nu e important cine marchează, sunt importante cele trei puncte. Suntem o echipă.

Îmi doresc ca în fiecare meci să joc mai bine, să ajut echipa și sper să o țin tot așa. Astăzi, cele trei puncte erau foarte importante pentru noi. Am avut o serie mai slabă, unde nu am marcat și nu am câștigat puncte.

Cred că în continuare o să o ținem așa cu victorii. Noi vorbim de fiecare dată. A fost doar o perioadă mai slabă în care nu am avut nici noroc. Acum a trecut și sper că după meciul acesta să fie și mai bine”, a mai spus și Elvir Koljic.