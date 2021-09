Gestul Loredanei Groza, cu ocazia sărbătorii de Sfânta Maria Mică, i-a uimit pe internauți. Jurata de la X Factor a fost surprinsă într-o ipostază în care nu este văzută foarte des.

Obișnuiți să o vadă în ipostaze incendiare în fotografiile de pe rețelele sociale, internauții au fost surprinși de felul în care artista s-a afișat în mediul online. Iată cum a fost a apărut cântăreața în ziua Nașterii Maicii Domnului.

Gestul Loredanei Groza, de Sfânta Maria. Cum a fost surprinsă jurata de la X Factor

Gestul , de Sfânta Maria, i-a uimit pe urmăritorii vedetei. Jurata de la X Factor a fost surprinsă într-o ipostază în care apare foarte rar în mediul online.

De data aceasta, îndrăgita artistă nu s-a fotografiat cu decolteul la vedere. Apariția ei a fost una total diferită de felul în care fanii sunt obișnuiți.

Astăzi este sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, iar artista le-a arătat creștinilor ortodocși cum și-a început această zi specială. Loredana a fost surprinsă în timp ce se afla în genunchi, în fața unei icoane cu Fecioara Maria, rugându-se.

Scena a fost surprinsă de cei care se aflau cu jurata de la Antena 1, iar blondina a postat filmarea pe contul ei de .

„La Mulți Ani Maria! Pentru Mama Noastră Divină! #mothermary #prayer #divinemother #celebration #mylove”, a scris aceasta în descrierea clipului video.

Urmăritorii au felicitat-o pe vedetă pentru gestul pe care l-a făcut: „Binecuvântări divine!”, „Multe binecuvântări”, „Frumoasă și credincioasă”.

Pe de altă parte, unii dintre internauți nu au fost de acord că Loredana s-a filmat în timp ce se ruga. „Cred că ‘ie’ puțin cam nepotrivit să trivializezi o sărbătoare creştină pe Instagram. Puțină discreție, madam”, i-a scris cineva artistei.

Loredana Groza, criticată dur de fani

Loredana Groza în urmă cu câteva săptămâni. Vedeta și-a făcut o schimbare de look, însă nu a fost pe placul celor care o urmăresc.

Artista și-a făcut apariția cu o tunsoare bob, iar internauții au comparat-o cu faimoasa Cleopatra din Egipt. Vedeta a primit critici dure din partea internauților, care s-au legat și de operațiile ei estetice.

„Cleopatra din Egipt, varianta plastic”, „Dumnezeule mare! Parca e un mutant! Îmi pare rău de tine, dar rămâi o mare voce”, au fost doar câteva dintre comentarii.

Deși mulți au criticat-o pe vedetă pentru faptul că a apelat la ajutorul chirurgilor esteticieni pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic, Loredana susține că nu are nicio operație. Fanii o acuză că nu mai seamănă deloc cu cea de acum câțiva ani.

Blondina a declarat, la un moment dat, că îi este destul de greu să se mențină în formă și să arate bine, dar reușește și fără operații estetice.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme.

Cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri non-invazive care te ajută să fii wow.

Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, spunea vedeta cu ceva timp în urmă.