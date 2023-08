Gheboasă, manelistul de la Untold, urmărit penal după ce a bătut un polițist: „Hai să-l facem pe gabor!”

Versurile din melodiile cântate de manelistul Gheboasă la festivalul Untold au inflamat spiritele în societatea românească. Piesele sale au milioane de urmăritori pe YouTube, majoritatea adolescenți, astfel că mesaje precum “Dă-i ți****a/Rupe-i banca/O, ce ți****ă frumoasă/Cum dă din găo*ză/Filme de groază/Este jegoasă” sau „Eu sunt Gheboasă din junglă/În trecut am tras doar pungă/Acuma tragem doar dungă/Și facem banii pe lângă/Ca să ne-ajungă, ya”, au fost considerate nocive.

Leziunile polițistului bătut au necesitat 70 de zile de îngrijiri medicale

Apărătorii lui Gheboasă, , au marșat pe ideea că acesta a suferit mult în copilărie și că violența limbajului are legătură cu sărăcia și frustrările din acea perioadă. El a crescut la un centru de plasament, fiind părăsit de părinți de la naștere, apoi a fost adoptat de o altă familie. În decembrie 2017, atunci când avea doar 16 ani, Gheboasă a participat la o bătaie crâncenă lângă un restaurant din Târgoviște, orașul său natal, a cărei victimă a fost un polițist, care i-a dat în judecată pe agresorii săi, printre care și Gheboasă.

Procesul penal a început în 2018, dar dosarul a fost plimbat între Judecătoria Târgoviște, Tribunalul Dâmbovița și Curtea de Apel Ploiești, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Victima, V.P., a avut calitatea de petent în dosarele al căror obiect a fost “contestație durată proces”, intimați fiind Gavriș Fabriel (Gheboasă) și alți doi amici care l-au bătut pe polițist, R.G.L. și M.L.I.

„Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgovişte la data de 22.01.2021, contestatorul persoană vătămată a contestat durata procesului penal în dosarul nr. ##/P/2018, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte. În motivare a arătat că în noaptea de 16/17.12.2017, în timp ce se afla la un restaurant din Târgovişte, a fost lovit cu bestialitate de către inculpaţii ….pentru că, în calitate de agent de poliţie rutieră, a întocmit unuia dintre ei dosar penal, astfel fiindu-i cauzate leziuni ce au necesitat 70 de zile de îngrijiri medicale, fiind supus la diferite intervenţii chirurgicale în zona ambelor maxilare, suferinţa persistând şi în prezent”, se arată în dosar.

“La data de 22.12 2017 s-a început urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, la data de 14.06.2018 dispunându-se punerea în mişcare a acţiunii penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj, prevăzută de art. 257 C. pen. De la momentul declanşării activităţii de urmărire penală au fost administrate probe constând în dispunerea unor expertize de specialitate, audieri de martori, audierea suspecţilor şi inculpaţilor, astfel că această fază procesuală a fost încheiată, situaţia prezentă a cercetărilor permiţând procurorului de caz să dispună o soluţie care să fie în concordanţă cu scopul procesului penal”, au mai notat judecătorii.

Gheboasă avea 16 ani atunci când l-a bătut pe polițist

„Persoana vătămată a solicitat la data de 28.12.2017 efectuarea de cercetări şi asupra infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 C. pen. nerezultând dacă s-a dispus începerea urmăririi penale şi cu privire la această infracţiune. În încheierea Tribunalului Dâmbovița din data de 17.03.2021 s-a reţinut că prin emiterea ordonanţei de declinare din data de 26.01.2021, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița a fost înregistrat dosarul nr. ##/P/2021 în care s-au efectuat cercetări cu privire la infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 C. pen. la data de 04.02.2021 pronunţându-se o soluţie de clasare cu privire la această infracţiune şi dispunându-se disjungerea cauzei şi înaintarea dosarului spre cercetarea infracţiunii de ultraj, prevăzută de art. 257, al. 4, C. pen. către Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte”, se mai scrie în dosar.

„Fiind audiat în calitate de suspect, numitul…a recunoscut săvârşirea faptei şi a precizat că ”în momentul în care… a ieşit din bar în noaptea de 16/17.12.2017, … i-a zis lui şi lui ….că acum este momentul să-l facem şi noi pe gabor, deoarece şi gaborul la rândul lui i-a făcut dosar penal.” În cuprinsul aceleiaşi declaraţii …a mai menţionat că în momentul în care un băiat, identificat ca fiind suspectul …., l-a lovit pe persoana vătămată, a strigat ”hai, să-l facem pe gabor!”, se mai arată în dosar.

Într-unul din dosare se face referire la vârsta unuia dintre inculpați, 16 ani la data faptei, , care este născut în 2001. „În noaptea de 16/17.12.2017, în jurul orei 04:00, în proximitatea restaurantului Belvedere, a lovit cu intenţie, într-o acţiune conjugată cu cea a inculpatului…., în vârstă de 16 ani la data faptei, pe persoana vătămată, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu ale acesteia din urmă (agent de poliţie rutieră)”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

S-a stabilit termenul de 4 luni pentru finalizarea urmăririi penale

Apărătorul polițistului bătut a arătat că „din actele şi lucrările dosarului s-a constatat că acţiunea penală a fost pusă în mişcare împotriva celor cercetaţi în cauză de aproape 6 ani, în continuare se tot invocă diverse motive pentru care urmărirea penală nu ar putea fi finalizată, în condiţiile în care anterior în alte două cauze penale 4943 şi 3856 aflate pe rolul Judecătoriei Târgoviște s-a constat deja depăşirea termenului rezonabil la care textul invocat face trimitere, condiţii în care apreciază că şi la acest moment, aceste temeiuri care au justificat formularea cererii şi anterior dar şi în prezenta cauză subzistă, astfel că sub acest aspect solicită admiterea cererii şi să se constate depăşit termenul rezonabil de soluţionare.”

Pe de altă parte, apărătorul unuia dintre inculpați „solicită respingerea contestaţiei având în vedere următoarele aspecte: s-au dispus anumite probe, testele poligraf s-au dispus în cursul anului trecut, nu cunoaşte de unde s-au scos 6 ani pentru că dacă ar fi fost să se ia in calcul după numărul dosarului nu sunt 6 ani, pe de altă parte se pot observa şi anumite probe ce urmează sau ar fi necesar a fi administrate din punctul său de vedere pentru că există contradicţii între declaraţiile unor martori, de aceea s-a şi dispus testarea la poligraf, ar fi trebuit să existe şi nişte confruntări între martori pentru că sunt declaraţii contradictorii.”

Ultimul dosar înregistrat de polițistul bătut, în care a contestat durata procesului, a fost înregistrat pe 27 decembrie 2022, la cinci ani de când a fost lovit de Gheboasă și amicii acestuia. „Admite contestaţia privind durata procesului penal formulată de petentul P.V, intimaţi în cauză fiind numiţii Gavriş Gabriel-Emil,….. Stabileşte termenul de 4 luni pentru finalizarea urmăririi penale în cauza înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte sub nr. 49/P/2018, conform dispoziţiilor art. 327 din C.proc.pen. Stabileşte termenul 5 luni în care nu se va putea formula o nouă contestaţie privind durata procesului penal în dosarul de urmărire penală nr. 49/P/2018.”, au hotârât judecătorii pe 20 februarie 2023.