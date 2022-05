Gheorghe Hagi, decizie surprinzătoare pe finalul de sezon în Liga 1: ”Mergem la TAS!”

Constănțenii în ultimul meci jucat acasă în acest sezon și au urcat pe locul 4 în clasamentul play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1, dar nu au mai pot urca pe ultima treaptă a podiumului.

În final de sezon în Casa Pariurilor Liga 1, Gică Hagi merge la TAS

Comisia de Licențiere din cadrul Federației Române de Fotbal a decis să nu le dea celor de la Farul Constanța , iar Gică Hagi a admis, după succesul din Casa Pariurilor Liga 1 cu FC Argeș, că ”marinarii” vor merge la TAS.

”V-a zis președintele. Ne-a surprins total, suntem surprinși total, dar mergem la TAS să ne găsim dreptatea. Pentru că noi am vorbit înainte să facem orice mișcare. E o neînțelegere”, a declarat Hagi, conform .

După victoria din etapa a 9-a a play-off-ului, tehnicianul Farului l-a remarcat pe puștiul Enes Sali, în vârstă de 16 ani, despre care a spus că a fost cel mai bun jucător de pe teren.

”Cred că a fost cel mai bun, păcat că n-a dat gol la final, trebuie să învețe cum să gestioneze, ce decizii să ia. Am stat de vorbă cu el o oră. Trebuie să avem grijă de el pentru că e un copil, e și mic, dar e iute”, a afirmat ”Regele”.

Prepeliță își ceartă jucătorii

”O victorie meritată, am făcut un fotbal bun, chiar dacă a fost această căldură. Am făcut bine, am avut ocazii, chiar dacă n-am fost atât de fini la ultima pasă. Am produs mult fotbal cu acești băieți tineri. Suntem pe drumul bun, arătăm că merităm să fim aici.

Echipa, în atac, a făcut multe lucruri, a avut multe ocazii, dar trebuie să fim mai concreți. Să nu uităm că jucăm în atac cu jucători născuți în 2002, 2006, 2004, adică vi se pare așa ușor? Ne asumăm asta. E nevoie de timp, de răbdare, nu putem să facem deodată totul, cu banii pe care îi avem”, a încheiat Hagi.

De partea cealaltă, Andrei Prepeliță s-a arătat mulțumit de implicarea jucătorilor săi, însă i-a ”urecheat” pentru felul în care s-au apărat la unicul gol al întâlnirii: ”Am avut cinci ocazii foarte mari. Nu am fost atenți la acea fază fixă. Trebuiau să iasă la 2 contra 1. Au dormit. Fotbalul te pedepsește. Au arătat atitudine însă.

Cred că jucătorii arată mult mai bine când joacă din 3 în 3 zile. Meciul e cel mai bun antrenament. Eu unul sunt mulțumit de parcursul în play-off, dar speram să ocupăm locul 5. Cu un punct azi, rămâneam în luptă. Din păcate nu am putut să luăm acest punct”.