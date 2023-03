Gheorghe Turda, la 75 de ani: “Eram atât de sărac că nu aveam nici măcar palton”

Gheorghe Turda, celebrul interpret, împlinește astăzi 75 de ani și ne povestește despre greutățile pe care le-a întâmpinat în tinerețe, despre faptul că a fost și sărac și cum a ajuns să devină maestrul de azi.

Gheorghe Turda împlinește 75 de ani! Interviu eveniment, în exclusivitate pentru FANATIK

Gheorghe Turda, celebrul interpret de muzică populară, își serbează astăzi ziua de naștere. La cei 75 de ani pe care îi împlinește, maestrul Turda ne dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, cum a început cariera lui și cât de sărac era în anul întâi de facultate.

Celebrul interpret îți amintește cum își serba ziua de naștere alături de soția lui, Elisabeta și de cele două fiice și mărturisește că tot ce și-a dorit s-a împlinit. Aflăm astăzi despre colecția de 1222 de cuțite ale lui Gheorghe Turda, despre cel mai important sfat pe care i l-a dat tatăl său atunci când a plecat la București și aflăm de ce maestrul a decis să nu se mai implice în nicio relație, deocamdată.

“Am avut o viață frumoasă”

La mulți ani, dle Gheorghe Turda. Cum vă simțiți azi, la împlinirea celor 75 de primăveri?

– Astăzi va spun sincer că am avut o viață frumoasă, am fost un om cuminte și sănătos, mi-am iubit familia și neamul din care mă trag. Am stat pe acest pământ că să le ofer spectatorilor și telespectatorilor o parte din viață mea pe acest pământ. Tot ce am dăruit neamului românesc prin cântec și prin artă pe care am desăvârșit-o în țară și nu numai a fost la cel mai înalt nivel, nu am făcut rabat de la nimic. Am dăruit și voi dărui cât voi trăi.

“Toate visurile mele s-au îndeplinit”

Ce vă doriți, cu adevărat, de ziua dvs?

– Spun sincer că îmi doresc liniște sufletească. Toate visurile mele s-au îndeplinit. În primul rând, atunci când m-am căsătorit, mi-am dorit să am o familie fericită și mi-a dat bunul Dumnezeu tot ce mi-am dorit în acea perioadă a vieții mele. Am două fete frumoase, deștepte și bine educate, doi gineri frumoși și harnici și 3 nepoți de 16, 10 și 8 ani, frumoși și talentați.

“Când am făcut 55 de ani în public a fost prezent și președintele țării” își amintește celebrul cântăreț

Vă mai aduceți aminte cum vă petreceați ziua în copilărie?

– Nu știu dacă la vârsta aia se îngrijeau părinții mei de așa ceva, eram prea mic. Pot să spun că cele mai frumoase amintiri de la am de la 45 de ani, când îmi sărbătoream zilele de naștere. Am avut posibilitatea să organizez niște spectacole superbe. Când am făcut 55 de ani, în public a fost prezent și președintele țării, a fost un spectacol grandios, cu super artiști invitați.

“Am o colecție de peste 1200 de cuțite”

Ce cadouri obișnuiți să primiți?

– Primesc de toate, tablouri, dar cea mai importantă este colecția mea de 1222 de cuțite. Primul cuțit l-am primit în 1975, în turneul din Mexic, era un cuțit aztec și din acel moment am decis să fac o colecție. Dar nu cu cuțite cumpărate, ci primite de la prieteni, din toată lumea.

“Aveam relații cu fetele, eram curtat, curtam și eu multe fete frumoase”

Cum era maestrul Gheorghe Turda la 20 de ani și cum este azi? Ce simțiți că ați câștigat și ce ați pierdut?

– Când eram mai tinerel pot să spun, sincer, că nu eram de ‘aruncat’.(râde). Aveam relații cu fetele, eram curtat, curtam și eu multe fete frumoase dar mărturisesc că m-am oprit la cea mai frumoasă, . De curând am fost invitat la cununia unui prieten, 50 de ani de la prima căsătorie, la bisercia Sf Elefterie. Un preot de acolo mi-a făcut un cadou extraordinar, mi-a dăruit certificatul meu de cununie, din data de 14 ianuarie 1978.

Aveți vreun vis neîmplinit încă?

– Am avut un vis. nu știam dacă o să intru din prima așa că mi-am propus să dau la Teologie în cazul în care picam la examene. Am intrat din prima la Conservator așa că am lăsat visul cu preoția. Dar mi-aș fi dorit să fiu un bun teolog, un bun preot. Toată viața am cântat în bisericile din țară și din străinătate, mai ales peste hotare dacă mă gândesc bine.

“Acum văd că mă moștenește nepotul meu de 8 ani” spune Gheorghe Turda

Când trăia soția dvs, cum arătau zilele dvs de naștere împreună cu ea și cele două fete?

– Ne sărbătoream în familie, cu fetele. Când s-au făcut mai mari erau foarte fericite să-mi cânte La mulți ani. Acum mă moștenește nepotul de 8 ani, va participa și el la spectacolul meu aniversar de pe 5 martie. El cântă la tobe și va avea un moment special alături de Ovidiu Lipan Țăndărică.

Îmi aduc aminte că soția, plecată mult în turnee, învățase să croșeteze. Îi aduceam o grămadă de lână din America, când plecam. Era foarte talentată la croșetat și ne-a făcut o mulțime de haine, și mie și fetelor. Și acum am un pulovăr de la ea pe care-l port cu mare plăcere.

Cum petreceți azi, v-ați făcut un plan? O să fiți alături de fetele și nepoții dvs?

– O să ies cu niște prieteni la un restaurant, ne strângem vreo 60 de persoane, vor fi și colegi de-ai mei din ansamblu. Vom avea și o orchestră care să ne acompanieze.

Care considerați că este cea mai mare realizare a dvs de până acum? Personal și profesional.

– Personal sunt tare fericit că sunt sănătos, Dumnezeu m-a ajutat să am o stare de sănătate aproape perfectă, ca la vârsta mea adică. Din punct de vedere profesional am dăruit românilor și nu numai lor tot ce mi-am dorit pe acest pământ. Le-am oferit de la muzică populară la operă, de la muzică ușoară la canzonete și romanțe.

“Tata mi-a spus: la drumul lung și la bani îți vei cunoaște adevărații prieteni”

Dacă astăzi ați avea șansa să vă întâlniți cu Gheorghe cel mic din Săpânța, de ce i-ați spune să se ferească?

– Am să va spun ce m-a învățat tata. Când am plecat în lume a zis: vei fi iubit de vei fi artist pe scenă dar să ții minte să nu minți, să nu înșeli, să fii corect cu oamenii care te înconjoară. Și mi-a mai zis ceva, care m-a marcat: la drumul lung și la bani îți vei cunoaște adevărații prieteni. Nu cred că l-am făcut pe tata de rușine, am lăsat loc de bună ziua peste tot.

“Eram atât de sărac că nu aveam nici măcar palton” își amintește Gheorghe Turda

Dacă ar fi să va retrageți, la un moment dat, de pe scenă, unde ați vrea să va petreceți restul vieții?

– Eu am fost destul de grijuliu cu mine și cu familia, am muncit foarte mult în viața mea. Țin minte că erm așa de sărac încât în primul an de facultate un coleg a făcut o cerere să primesc un palton, doar că l-am primit abia în februarie. Mi-am făcut o căsuță la Câmpina de care sunt foarte mândru, și acolo vreau să mă retrag să stau tot restul vieții. Este o zonă montană foarte frumoasă și cu aerul foarte bun.

“Am avut două experiențe nereușite după ce Elisabeta a plecat la îngeri”

Există, în acest moment, cineva special în viața dvs cu care vă veți petrecere ziua de naștere?

– Clar vor fi prieteni și colegi dar nu în mod special cineva. Eu am avut două experiențe nereușite după ce Elisabeta a plecat la îngeri. Din cauză că au fost două nereușite cred că m-am lecuit. Am oferte dar e mai bine așa, de unul singur, deocamdată. Și, ca să mai râdem, există la noi o vorbă: “decât să-mi cumpăr o vacă întreagă de la târg mai bine câte o fleică în fiecare seară”.