Giani din Las Fierbinti a făcut accident. Care este starea actorului

Momente dificile pentru Giani din Las Fierbinți. Actorul Constantin Diță a fost implicat vineri după amiază într-un accident rutier, pe drumul european E 577, între Slobozia şi Iazu.

Actorul Constantin Diță a făcut accident. Giani din Las Fierbinți a scăpat teafăr, dar cuprins de supărare

Mașina condusă de Constantin Diță a intrat în coliziune cu cea a unui alt șofer. Actorul a fost surprins de cum a coborât supărat din autovehicul și s-a îndreptat către conducătorul auto cu care s-a accidentat.

ADVERTISEMENT

Pentru a nu fi recunoscut, ”Giani” din Las Fierbinți și-a pus ochelarii la ochi, după care a început să discute cu celălalt șofer. Din fericire, niciunul dintre ei nu a fost rănit. Nu la fel se poate spune, însă, și despre mașinile lor.

Nu este primul accident rutier al lui Giani din Las Fierbinți

De altfel, accidentele rutiere par că se țin lanț de actorul Constantin Diță. În 2017, a mai fost implicat într-altul, aflându-se în mașină cu soția lui, aflată pe scaunul din dreapta al pasagerului.

ADVERTISEMENT

Atunci, Giani din Las Fierbinți a fost lovit din neant de un alt conducător auto, în timp ce traversau pe culoarea verde a unui semafor. S-a îngrijorat pentru soția lui, fiind prima la care s-a uitat să vadă dacă este bine.

Și la momentul respectiv actorul a coborât destul de nervos din autovehicul, s-a îndreptat către șoferul vinovat și l-a tras la răspundere. În cele din urmă, apele s-au calmat și ambii au ajuns de comun acord să rezolve situația pe cale amiabilă, fără poliție, scrie

ADVERTISEMENT

Giani din Las Fierbinți este căsătorit cu Oana, pe care a cunoscut-o în vremea facultății. Aceasta i-a oferit soțului doi copii, mai exact, doi băieți. În cadrul unui interviu pentru Adevărul, Constantin Diță a avut doar cuvinte de laudă pentru Oana.

”Cum mi-am cucerit soția? Nu pot să fac un rezumat. Și chiar dacă aș încerca, ar sună a laudă și îmi propun să nu fiu genul ăla de om care se ridică singur în slăvi. A fost o poveste lungă și frumoasă. Am făcut multe lucruri pentru ea, de la faptul că am încercat (și încerc mereu) să o fac să radă ori de câte ori e tristă, până la faptul că am acceptat să mă schimb pentru ea, în sensul maturizării.

ADVERTISEMENT

Și ea știe asta. Sunt multe lucruri de spus aici… Cred că la întrebarea asta ar trebui să răspundă ea. Dacă romantic înseamnă să cumperi flori așa… fără să fie nevoie de motive speciale sau să programezi brusc ieșiri în oraș sau în afară orașului… atunci poate că sunt un romantic, dar un romantic care nu acceptă că e romantic, un romantic mai atipic”, a mărturisit Constantin Diță pentru Adevărul.