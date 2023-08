Giani Kiriță a aruncat bomba. „M-am reapucat!”. Cu ce echipă „celebră” a semnat

La FANATIK SUPERLIGA, . Fostul jucător de la Dinamo s-a reapucat de fotbal la una dintre echipele sale de suflet. Analistul a fost foarte bucuros să se reîntoarcă pe gazon.

Echipa cu care a semnat Giani Kiriță

În emisiunea găzduită de Horia Ivanovici, fostul jucător de la Dinamo a ținut să facă un anunț foarte important. Giani Kiriță a aruncat bomba și a dezvăluit că s-a reapucat de fotbal. Giani Kiriță a început acest lucru la echipa copilăriei sale, Turistul Lebăda, din Pantelimon.

“Hai să îți spun ceva în premieră. M-am reapucat de fotbal. Turistul Lebăda, echipa la care eu am început fotbalul, în Pantelimon, când eram copil. Președintele Ghiță m-a sunat și mi-a zis: ‘Giani, ne-am înscris la Old Boys, te vrem să fii lângă noi. Noi te-a ridicat cu tine vrem să promovăm.'”, a declarat Giani Kiriță, la FANATIK SUPERLIGA.

Kiriță, experiența după primul antrenament la noua echipă

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Kiriță a povestit și primele reacții de la antrenament. Giani s-a simțit foarte bucuros să revină pe teren, dar nu a fost cu noroc. La scurt timp după un meci amical, fostul jucător de la Dinamo s-a accidentat.

“În septembrie începe campionatul cu Old Boys. Și am mers acum două săptămâni să încep să joc să, mă antrenez. Când am ajuns acolo și am văzut terenul acela mare, eram bucuros ca un copil căruia i-ai dat jucăria. Mi-am zis, ‘Gata, dau drumul la treabă!’ În minutul 15, ruptură musculară de 2 mm și acum nici nu pot să îmi mai mișc piciorul. Asta a fost.”, a povestit Kiriță.

Giani s-a amuzat pe seama accidentării sale și i-a cerut, în glumă, banii pe tratamente președintelui de la club: “Acum bag tratament. I-am zis și lui Ghiță dacă îmi dă banii pentru tratamente. Asta dacă mă mai vrea. Mi-a zis că nu se pune problema, au primă după meciuri. Mă rezolvă cu mici și ceafă de porc la grătar.”

Giani Kiriță, încrezător în Dinamo

După prima victorie a “câinilor” din acest sezon, Giani a vorbit despre formația lui Ovidiu Burcă. . Fostul jucător din Ștefan cel Mare și-a exprimat aprecierea față de Dennis Politic.

“În prima repriză am avut doar un șut pe poartă, nu trebuie să ne ascundem după degete. În a doua repriză am început să jucăm fotbal, am început să punem presiune. Mi-a plăcut foarte mult acest băiat, Politic, a fost singurul care a luat acțiuni pe cont propriu. A verticalizat mult.

A luat acțiuni pe cont propriu, asta înseamnă că are personalitate. Se vede calitatea lui. Mai ții minte când m-ai întrebat despre el? Și am zis hai să-i dăm timp să vedem despre ce e vorba. Hai să nu ne grăbim. E un meci cu o echipă slabă, doar că vreau să spun următorul lucru”, a mai spus Giani Kiriță, la FANATIK SUPERLIGA.

