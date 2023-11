Giani Kiriță, discurs virulent despre Burcă. „Bagă, bă, BUG Mafia în vestiar. Gata cu Numai iubirea”

și a terminat turul sezonului regular pe locul 15, direct retrogradabil. fostul mare jucător dinamovist Giani Kiriță nu e impresionat și a trecut la atac.

Giani Kiriță, atac la Ovidiu Burcă după UTA – Dinamo 2-1: „Gata cu Numai iubirea!”

Giani Kiriță nu are milă de Ovidiu Burcă după parcursul dezastruos al lui Dinamo în actuala ediție a SuperLigii. În direct la emisiunea el a lansat un atac destul de dur la adresa tehnicianului, căruia i-a recomandat să „schimbe foaia”.

ADVERTISEMENT

Printre „clienții” lui Giani Kiriță s-a numărat și Lamine Ghezali, jucător cu o evoluție slabă în meciul de la Oradea. Fostul căpitan al „câinilor” e de părere că nimeni din actualul lot nu mai trebuie cocoloșit, iar cine nu dă randamentul scontat să fie trecut pe banca de rezerve.

„Îl auzeam pe Burcă de curând că are nevoie de iubire. Băi fraților, unde suntem? Suntem la aia, la «Casa dragostei» sau unde? Era o emisiune…

ADVERTISEMENT

Băi, e pe genul ăla… Joci, bine… Dacă nu, next! Serios! Ghezali nu are nevoie de iubire. Are nevoie să-i spună așa: «Intră, joacă, dacă nu, du-te de unde ai venit!». Crede-mă!

Așa trebuie luați, pentru că i-a luat Burcă în toate felurile, i-a luat și cu iubire. Și uite ce face cu iubirea. Are și Pepe o melodie «Numai iubirea». Păi asta vrei? Bagă, bă, BUG Mafia în vestiar, du-te bă peste ei direct, dă-le motivație.

ADVERTISEMENT

Nu iubire… Are nevoie de iubire? Unde ești mă aici? Serios! Așa se făcea pe timpul nostru. Așa joacă și ei, numai iubirea… Ghezali a vrut s-o dea cu dreptul, i-a dat-o pe stângul lui ăla, că nu putea să tragă la poartă”, a fost reacția furtunoasă a lui Giani Kiriță la FANATIK SUPERLIGA.

„Păi și Dinamo e numai iubirea, că-și iubește toți adversarii, nu mai bate pe nimeni”, a fost replica spumoasă a lui Horia Ivanovici, cu care a încercat să-i alunge supărarea lui Kiriță.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, cel mai bun talk-show sportiv din media românească, poate fi urmărit în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO. Premiera e disponibilă în aceeași zi, de la 17:30, pe canalul de și pagina de

Giani Kiriță, atac la Burcă și jucătorii lui Dinamo