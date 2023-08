Giani Kiriță și povestea trabucului în viața sa. Ce a învățat de la Cornel Dinu

Giani Kiriță , însă fostul jucător al „câinilor” a povestit și despre relația sa cu „Mister” Dinu, care l-a învățat să fumeze trabuc.

Giani Kiriță, inspirat de Cornel Dinu, un mare fumător de trabucuri: „Mi-a rămas imaginea aia”

Giani Kiriță este un mare împătimit al trabucului, lucru pe care îl recunoaște cu mândrie: „Nea Marin, cu care am filmat multe emisiuni, mi-a spus: Trabucul e acum prelungirea degetelor tale! Nu există așa ceva! Dar să știi că are o istorie în spate și una destul de mișto. Să mai și glumim, că asta ne place”.

Acest viciu l-a „moștenit” de la Cornel Dinu: „A început încă de la Dinamo, în momentul când eram în cantonament la Săftica și l-am văzut pe Mister cum vine în costum și în urma lui lăsa o dâră mare de fum.

Am zis: ‘Bă, dar ce frumos miroase! Și cum se vede!’. Nu exista! Pentru mine a fost un etalon! Și am zis: Doamne… Nu există așa ceva, crede-mă! Am înnebunit. Mi-a rămas imaginea aia…

I-am zis maseurului: ‘Bă, fii atent! Avem antrenament, stai de pază, mă duc și-i fur și eu trei trabucuri!’. ‘Băi, Giani, tu ești sănătos la cap?! Ne dă afară pe amândoi!’”.

Giani Kiriță i-a furat trabucurile lui Cornel Dinu din cameră: „Avea o cutie plină!”

În momentul în care „Mister” a ieșit la antrenament, fostul jucător a intrat în camera sa de la Săftica: „Și-am zis: ‘Nu, acum îl vreau!’. L-am urmărit când s-a dus pe teren, m-am dus în cameră, i-am furat trei trabucuri. Avea o cutie, am deschis-o, era plină!

Și i le-am luat! Maseurul era disperat, îți dai seama. Era alb la față! La momentul ăla să intri în camera lui Mister… Oricum știe și el!”, a fost sincer dinamovistul.

la fel de savuros: „După antrenamentul de după-amiază, am plecat acasă și l-am aprins în mașină. Bine, îți dai seama că nici nu știam cum! Mie îmi plăcea că face mult fum. Dar dup-aia am început să citesc”.

A devenit un mare pasionat și fin cunoscător: „De 20 și ceva de ani chiar fumez trabuc”

De atunci s-a îndrăgostit iremediabil de acest tip de țigară: „Mi-a plăcut imaginea aia și mirosul de trabuc. Și de 20 și ceva de ani chiar fumez trabuc! Am rămas, am citit, am văzut despre ce e vorba, am fost și în Dominicană, am fost peste tot.

Am văzut cum se fac, ce trebuie să fumezi… Și să nu confundăm trabucul cu șmecheria, cum fac alții! Trebuie să știi, trebuie să fie o pasiune asta. E o plăcere. Erau legende că dacă îți iei trabucuri și le bagi în frigider, alea stau liniștite acolo și le fumezi lejer. Se usucă și le arunci, la revedere!”.

Giani Kiriță avea chiar un adevărat ritual după marile victorii: „El nu m-a văzut! Nu m-a prins niciodată! Nu fumam în public. În general după ce băteam pe Steaua și pe Rapid. Ajungeam acasă, dădeam drumul la muzică și aprindeam câte un trabuc”.

