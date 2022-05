Giani Kiriță, strigăt de disperare după retrogradarea lui Dinamo: „N-am dormit toată noaptea! Ăștia nici mercenari nu pot fi numiți!” Exclusiv

după 74 de ani, iar fostele glorii ale lui Dinamo îi desființează pe jucători și Dusan Uhrin. Fostul căpitan din Ștefan cel Mare, Giani Kiriță, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre cea mai mare rușine din istoria clubului.

Giani Kiriță îi desființează pe jucătorii lui Dinamo: „Ăștia nici mercenari nu pot fi numiți! Toată lumea trebuie să plece azi!”

Giani Kiriță spune lucrurilor pe nume după retrogradarea lui Dinamo, într-o declarație extrem de dură la adresa jucătorilor care au produs lacrimi și durere cumplită pentru toată suflarea dinamovistă.

„Ți-am spus și înainte de meci și am anticipat că acești jucători nu pot duce presiunea acestui baraj pentru că ei un an de zile nu au reușit să stea în Liga 1. Nu aveau cum, nu exista nicio șansă. Nici nu știu cum să mă exprim la ora asta, pentru că nu am dormit toată noaptea! Este o rușine pentru noi, pentru generațiile dinaintea noastră, pentru care am mai respect”, a declarat Giani Kiriță pentru site-ul nostru.

de meci că Dinamo va primi un gol rapid și nu și-a făcut speranțe prea mari că jucătorii lui Dusan Uhrin pot întoarce soarta partidei: G„Noi suntem foarte afectați pentru că noi am murit pentru Dinamo, am ieșit cu sânge de pe teren și am câștigat trofee pentru acest club. Am avut dreptate deși în sufletul meu nu voiam să am. Noi suntem fotbaliști și simțim atunci când o echipă poate să întoarcă un rezultat sau să câștige un meci”.

Care sunt vinovații pentru retrogradarea lui Dinamo: „Am fost la Săftica și mă priveau sfidător!”

„Vinovați sunt de la Negoiță până la toți care s-au perindat în conducerea clubului. Faptul că au adus peste 50 de jucători spune multe despre această situație și este un final tragic pentru echipa noastră. Au fost lăsați ultimii ratați. Ăștia sunt ultimii ratați ai lui Dinamo! Nu știu dacă îi va afecta foarte tare. Lor mai mult le e frică de suporteri, decât că au retrogradat Dinamo.

Cam ăsta e conceptul și îți spun și de ce. Când am fost la Săftica să le vorbesc jucătorilor, nu le-am spus despre istoria lui Dinamo și ce înseamnă, pentru că oricum nu știau. Le-am spus ce înseamnă să fii o echipă și cum să legi o echipă. Mă uitam la ei și mă priveau sfidător: A venit și ăsta să ne vorbească! Ei oricum nu erau acolo conectați și nu îi interesa. Putea să vină oricine. Cam ăștia sunt actualii jucători ai lui Dinamo”.

Nici antrenorul lui Dinamo nu a scăpat de furia lui Giani Kiriță, care : „Dusan Uhrin din câte am înțeles eu, am vorbit cu foști jucători și mi-au zis că la meciul de la Cluj, unde au fost mai multe glorii ale lui Dinamo, ar fi zis să nu vină acolo că pun presiune pe jucători. Ei au venit să îmbărbăteze echipa. Omul ăsta trebuie să plece imediat de la echipa asta. Mi se pare ceva incredibil!”.

Giani Kiriță: „Îmi doresc un Dinamo curat. Ăștia nu sunt nici prieteni cu fotbaliștii, nici caractere, nimic!”

„În afară de 3-4 jucători tineri pe care îi are Dinamo, toată lumea trebuie să plece astăzi! Nici nu mă interesează dacă își mai găsesc ei echipe sau nu. Ne-au dus în cel mai rușinos moment din istoria clubului. Ăștia nu sunt nici prieteni cu fotbaliștii, nici caractere, nimic! Ăștia nici mercenari nu se pot numi! Auzeam scandări că sunt mercenari. Nu, mercenarul vine, îți face treaba, îți ia banul și pleacă. Ei nici mercenari nu se pot numi!

Eu îmi doresc un Dinamo curat, cu foști dinamoviști care au făcut performanță la acest club și cu bancă tehnică dinamovistă. Nu vreau să mai văd la Dinamo oameni care nu au legătură cu acest club. Dinamo nu o să moară niciodată indiferent ce se va întâmpla. Dinamo are suporteri în spate și poate să renască. Trebuie văzut în ce fel pentru că sunt atâtea complicații la clubul ăsta.

Ca să facem și o glumă cred ăsta e singurul lucru bun, că vom avea din nou Steaua – Dinamo. Cred că e singura realizare că mai există acest derby de pe vremuri”, a declarat Giani Kiriță, în exclusivitate pentru FANATIK.