Gică Craioveanu, amintiri emoționante cu marele Ilie Balaci: „M-a luat la el acasă. Am avut o relație foarte strânsă”. Exclusiv

Ilie Balaci a trecut în „echipa îngerilor” pe 21 octombrie 2018 la doar 62 de ani, lâsând un gol imens în inimele fanilor din Bănie și iubitorilor fotbalului românesc. Gică Craioveanu a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a rememorat clipele minunate petrecute alături de legenda Universității Craiova.

Gică Craioveanu, amintiri emoționante alături de Ilie Balaci: „Am dormit cu el în casă, din cauza faptului că echipa se afla într-o situație financiară precară”

Gică Craioveanu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre Ilie Balaci și a dezvăluit câteva amintiri cu fostul mare fotbalist al „Științei”. Directorul de imagine al a povestit cum a ajuns la Drobeta Turnu-Severin și cum l-a ajutat „Minunea Blondă” în perioada petrecută în Mehedinți.

Simbolul Universității Craiova, Ilie Balaci, a fost idolul mai multor generații de oltenilor și nu numai. Suporterii formației din Bănie pe care îl comemorează în fiecare an.

21 octombrie o zi de tristă amintire pentru oamenii din fotbalul românesc și fanii Universității Craiova…

– Este o zi foarte tristă, nu doar pentru olteni, ci și pentru fotbalul românesc. A fost o personalitate mare atât ca om, cât și ca fotbalist, pentru noi a însemnat ceva enorm. Eu cred că el și Nelu (n.r. Ion Oblemenco) au fost cei mai iubiți olteni din istorie, iar noi ne mândrim cu ei.

Ce amintiri aveți cu marele Ilie Balaci?

– A fost omul care m-a vrut la Severin, datorită lui am fugit la Severin, pentru că el m-a chemat să joc acolo. Am dormit cu el în casă, din cauza faptului că echipa se afla într-o situație financiară precară. M-a luat la el acasă, iar acolo mai era și Dorian Gugu, care era secundul lui.

Am multe amintiri cu el și am păstrat o relație caldă. Am fost acasă la el, i-am cunoscut familia și acum sunt prieten cu Lorena. Am multe amintiri plăcute și frumoase cu Ilie Balaci.

Ilie Balaci a eforturi mari pentru a se rezolva transferul la Drobeta Turnu-Severin

– Amândoi am făcut eforturi pentru a ajunge la Severin. Am fost dat afară și era un moment puțin mai complicat, pentru că era perioada lui Nicolae Ceaușescu și nu a fost deloc ușor. Și el a forțat mult (n.r. aducerea sa la Drobeta Turnu-Severin), voia să joc acolo cu el și aveam potențial să promovăm, dacă nu apăreau acele probleme cu nea Mitică Vișan, care era președinte la acea vreme.

Lucrurile am început să meargă rău și de la o favorită pentru promovare s-a destrămat tot. Îmi aduc aminte că a plecat Ilie Balaci și a venit nea Titi Teașcă, s-a terminat returul și eu semnasem deja cu Universitatea Craiova. Am petrecut momente frumoase, dar și foarte triste la Drobeta Turnu-Severin.

Cum era Ilie Balaci ca antrenor și cum se comporta acasă?

– Ca antrenor era foarte exigent, îi plăceau foarte mult antrenamentele fizice. Avea un lucru pozitiv, pentru că îți lăsa libertate absolută pe teren. El te îndruma până intrai pe gazon, după totul depindea de talent, muncă și inspirație, deoarece în fotbal este vorba despre insiprație.

Acasă era cu totul al om, mult mai liniștit. Eu cred că sunt printe puținii jucători și colegi cu care a avut o relație foarte strânsă. De asta am jucat cu opt toată viața, imediat după ce am câștigat titlul cu Universitatea Craiova am preluat numărul opt.

Mi-a marcat într-un fel sau altul copilăria, pentru că era cel mai iubit și important jucător și în viziunea mea este cel mai bun jucător din istoria fotbalului românesc, nu am nici cel mai mic dubiu în această privință. A fost cel mai complet jucător pe care l-am cunoscut.

Aveți o amintire specială cu Ilie Balaci, pe care nu o puteți uita niciodată?

– Am multe amintiri cu el. O amintire frumoasă este când am făcut o deplasare la București. Am plecat de la Drobeta Turnu-Severin cu autocarul și am făcut trei pene la autobuz. La a treia nu a mai existat o roată de rezervă și a sunat toți prietenii lui de la București, care au venit după noi.

A luat primul 11 și am dormit la el acasă, pentru că nu aveam unde să stăm. Am dormit pe joc, fiecare cum a putut. Îmi mai aduc aminte de asta cu Lorena, mai rădem, Dana a făcut (n.r. soția lui Ilie Balaci) micul dejun cu ce a găsit pentru atâția jucători.

A fost cel mai frumos moment, pentru că era o uniune incredibilă a grupului și Ilie Balaci se implica foarte mult în aceste detalii. Cred că este una dintre cele mai frumoase amintiri cu el. Am dormit pe joc, prin cadă, fiecare pe unde a putut.

„Am plecat chiar dacă trebuia să comentez sâmbătă și duminică, am lăsat munca pe locul doi”

Vă amintiți ultima întâlnire cu legenda Universității Craiova?

– Ultima amintire este cu două zile înainte să moară, am fost la SmartPub și îmi aduc aminte că am fost tot clubul, conducerea și toți jucătorii. Am râs, pentru că îi plăcea caterinca, îi plăcea să povestească, pentru că a fost un om căruia îi plăcea să povestească. Țin minte că a venit Alex (n.r. Alexandru Mateiu) și a zis că vrea să facă poză cu cei trei granzi optari, eu, Ilie și el.

Cred că asta s-a întâmplat într-o zi de joi și vineri am ajuns în Spania, iar sâmbătă m-au sunat. Prima oară am văzut când am deschis telefonul dimineața și nu îmi venea să cred. După acea au început să mă sune, toată lumea a început să sune.

Am plecat chiar dacă trebuia să comentez sâmbătă și duminică, am lăsat munca pe locul doi, pentru că a fost un moment ireal, neașteptat pentru toți. M-am întors și a fost un moment trist. Am văzut foarte multă lume plângând, doamnele care l-au prins jucând, copii care auziseră povești de la părinții, pentru că ei nu îl văzusera niciodată jucând.

Publicul din Bănie avea o slăbiciune pentru Ilie Balaci…

– Avea carismă, câștiga foarte mulți oameni cu asta. Era un jucător carismatic, un jucător care se făcea iubit. Au fost momente frumoase petrecute cu el, mă bucur că Florin a scris acea carte, despre idolul meu, idolul lui și al mulți altora. Păcat că ne naștem pe rând și murim pe sărite, a plecat mult prea devreme dintre noi.