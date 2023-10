Gică Craioveanu nu vede cu ochi buni decizia lui Gigi Becali. “E foarte greu”

Finanțatorul clubului s-a hotărât care va fi primul 11 al “roș-albaștrilor” în meciul cu FC Voluntari. Gică Craioveanu nu vede cu ochi buni decizia lui Gigi Becali în privința unui jucător. Este vorba despre cel mai nou transfer din echipa lui Elias Charalambous, Dorin Rotariu.

Gică Craioveanu nu vede cu ochi buni decizia lui Gigi Becali

Patronul celor de la FCSB s-a hotărât și îl va titulariza pe Dorin Rotariu la meciul cu FC Voluntari. După această alegere, Gică Craioveanu nu vede cu ochi buni decizia lui Gigi Becali. , după 5 luni în care doar s-a antrenat la Timișoara.

“Aici e un semn de întrebare, că nu a mai jucat un meci oficial de foarte mult timp, chiar dacă el a mai făcut antrenamente cu Poli Timișoara. Există un risc, antrenamentele sunt altceva.

Meciul oficial e total diferit, altă intensitate, adversitate. Ei știu cel mai bine, poate au făcut niște teste fizice și Rotariu se prezintă la un nivel destul de ridicat, dar nu e ușor.

Dacă nu ai meciuri în picioare e greu să joci, e greu să te impui, va fi presiune mare pe el la FCSB. Rotariu trebuie să intre puțin câte puțin în echipă. E un risc enorm să îl arunci în luptă direct, mai ales după cinci luni fără activitate.

Un meci e un meci, un antrenament e un antrenament, nu are nimic de a face. Eu am avut colegi care la antrenamente ziceai că sunt Pele, Roberto Carlos și Ronaldo la un loc, dar la meciuri…”, a spus Gică Craioveanu, conform celor de la Digi Sport.

Dorin Rotariu, planuri mărețe la FCSB

Înaintea duelului cu FC Voluntari, . Fostul jucător al celor de la Dinamo vrea să revină la echipa națională și să câștige titlul cu FCSB.

“Mă simt bine, am fost primit foarte bine, sper să câștigăm. Să facem o partidă bună pe lângă să luăm cele 3 puncte. Eu mă simt bine, am avut o săptămână bună, sunt pregătit. Sunt 100%, mă pregătesc 100%. Vreau să ajut echipa, sper să fac acest lucru cât mai bine. Eu m-am pregătit la Timișoara, cu ASU. Sunt la un nivel bun, zic eu.

Impresia e bună (n.r. referitor la fotbalul românesc), îmi doresc să fiu campion în România, de asta am și venit și să revin la echipa națională. Nu e prima oară, nu e lucru nou că am primit ofertă de la Steaua, pot să zic că în fiecare perioadă de transfer au fost conversații, propuneri. Am considerat că e cel mai bun moment, îmi doresc la echipa națională și să fiu campion. Mesajul meu este că o să dau totul, o să ajut echipa să câștige titlul”, a declarat Dorin Rotariu.