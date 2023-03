Gică Craioveanu vede derby-ul FCSB – Universitatea Craiova crucial pentru lupta la titlu: „În nebunia mea am crezut tot timpul”. Exclusiv

Gică Craioveanu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre derby-ul de pe Arena Națională din prima etapă a play-off din SuperLiga. „Grande” îi va susține din tribune pe olteni în FCSB – Universitatea Craiova care se va juca sămbătă, de la ora 20:00.

Gică Craioveanu, despre atmosfera din vestiarul oltenilor înainte de FCSB – Universitatea Craiova: „Dacă vedeam echipa crispată poate mă crispam și eu”

în baza de pregătire „Ilie Balaci” înainte de derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Acesta a declarat că elevii lui Eugen Neagoe sunt foarte motivați și vor să câștige cele trei puncte puse în joc pe Arena Națională.

Fostul internațional român nu va rămâne în Bănie pentru mult timp, deoarece îi va susține pe olteni de pe Arena Națională, iar zilele următoare va pleca înapoi în Spania. „Grande” a declarat că prima confruntare din play-off este foarte importantă și a dezvăluit ce le-a transmis jucătorilor.

„Este senzațional în Craiova, mă bucur că am putut să rămân și am fost alături de băieți. I-am văzut foarte motivați, cu încredere și speranță, așa cum l-am văzut și pe «Geană» înaintea primului meci din play-off. Cred că este foarte, foarte important.

O victorie ar aduce liniște, publicul și suporterii ar fi mai relaxați pentru că o victorie ar fi foarte bună, motivatoare pentru viitor. Le-am spus să aibă încredere și nimic mai mult pentru că am jucat bine cu echipele bune în sezonul acesta, am marcat goluri.

Am câștigat cu CFR Cluj, FCSB, Farul și am condus Rapid cu 2-0, iar Nicușor Bancu s-a accidentat și a schimbat tot planul, se poate. Băieții sunt motivați, iar pentru mine este un motiv în minus de preocupare. Dacă vedeam echipa crispată poate mă crispam și eu, dar nu a fost cazul.”, a declarat Gică Craioveanu.

Absența care îi îngrijorează pe Gică Craioveanu înainte de FCSB – Universitatea Craiova: „Echipa arată altfel când joacă”

înaintea derby-ului cu FCSB. Gică Craioveanu a declarat că Bogdan Vătăjelu este o mare pierdere pentru Universitatea Craiova, însă starea altui jucător îl îngrijorează pe fostul atacant.

Alexandru Crețu a mărturisit la finalul meciului cu UTA Arad că problemele cu ligamentele continuă să îi creeze probleme și nu este într-o formă fizică bună. Gică Craioveanu a declarat că mijlocașul oltenilor s-a antrenat separat, iar prezența lui în primul 11 al Universității Craiova schimbă jocul alb-albaștrilor.

„Am văzut multă încredere și sper ca la ora meciului să fie inspirați și motivați. Mă preocupă și alt jucător în afară de Bancone și Vătăjelu care era într- formă bună, îmi place foarte mult și tot timpul l-am apreciat pe Vătăjelu. Este un tip care dă absolut tot și este foarte pozitiv.

Mă preocupă Crețu, zic că este un jucător fundamental pentru noi. Are caracter foarte bun, este un luptător, un mijlocaș box-to-box și echipa parcă arată altfel când joacă, știe și înțelege jocul. Nu cred că va juca, am văzut că face antrenamente aparte, dar dacă va juca va fi un plus enorm”, a mărturisit „Grande”.

Gică Craioveanu se așteaptă ca derby-ul FCSB – Universitatea Craiova să nu fie spectaculos, deoarece ambele formații își doresc să câștige cele trei puncte și nu își vor asuma riscuri. Acesta este de părere că partida de pe Arena Națională poate fi decisă de un mic detaliu.

„Va fi un meci foarte tactic, în care nicio echipă nu va risca foarte mult. Începutul unui play-off este foarte complicat, știu din propria experiență și mă gândesc cum ar fi la primul meci de la Campionatul Mondial, unde toată lumea spune că primul este foarte important.

Va fi un meci tactic pe care îl va decide un mic detaliu, un jucător inspirat, o fază fixă. Să nu te aștepți că va fi un meci extraordinar de deschis, cred că nici FCSB nu va risca foarte mult, chiar dacă sunt și ei o echipă ofensivă, obișnuită să domine jocul, să ajungă în fața porții dar cred că va fi un meci diferit”, a spus fostul atacant.

Gică Craioveanu: „În nebunia mea am crezut tot timpul că o să văd Craiova campioană. Echipa va arăta cu totul altfel dacă reușim să câștigăm”

Deși are partide de comentat în campionatul spaniol, Gică Craioveanu a ținut să fie alături de olteni în prima confruntare din play-off, despre care spune că poate schimba lupta pentru titlu. Acesta a declarat că o victorie în derby-ul cu FCSB ar crește moralul și încrederea jucătorilor.

„Nu prea îmi aduc aminte când am fost ultima dată, dar a trecut ceva timp. Am vrut să fiu alături de băieți, normal trebuia să lucrez și o să comentez mai multe meciuri zilele astea. Craiova este și va fi mai presus de orice și am vrut să fiu alături de băieți.

Este un început de drum și în nebunia mea am crezut tot timpul că o să văd Craiova campioană, echipa va arăta cu totul altfel dacă reușim să câștigăm. Va căpăta încredere, moral și va fi altceva. Ar fi un factor important, primele trei meciuri sunt importante, dar cred că primul meci marchează viitorul.

Dacă pierzi șansele sunt mai mici și ei sunt pe val, dacă tu câștigi ești pe val, iar lor le scad semnificativ șansele la titlul. O să fie un meci foarte, foarte, foarte important și foarte tactic dintr-o parte și din alta”, a încheiat Gică Craioveanu.