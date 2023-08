Farul nu se regăsește în campionat. Formația pregătită de Gică Hagi și a ajuns la trei eșecuri consecutive în întrecerea internă. Gică Hagi consideră că echipa sa este depășită din cauza faptului că luptă pe două fronturi în acest start de sezon.

Gică Hagi, explicații după Rapid – Farul 3-1: „E prea mult pentru noi să fim și în Europa”

După înfrângerile cu Poli Iași și Petrolul, Farul a cedat în Giulești cu Rapid, scor 1-3. Andrei Borza, fostul fotbalist al campioanei, a fost titular la primul meci în tricoul giuleștenilor. Gică Hagi consideră că defensiva echipei sale a avut o nouă prestație modestă.

„Meci frumos, dar eu cred că defensiva a făcut multe greșeli. Am dat spații, nu am alergat, nu am fost cum trebuia să fim. Prima repriză foarte slabă, previzibilă, o construcție lentă. Rapidul a marcat de două ori și noi am avut șansa noastră. De la înfrângere la succes e puțin.

(n.r. nesigură defensiva) Nu e defensiva, suntem toți. În apărare trebuie să te aperi cu toată echipa, în atac, trebuie să ataci cu toți. Când pierzi trei meciuri la rând clar că îți pui un semn de întrebare.

Sper ca ei (n.r. jucătorii) să își pună un semn de întrebare. Eu deja l-am pus înainte de meci. Le-am atras atenția. E prea mult pentru noi să fim și în Europa, și în campionat. E prea mult se pare”, a declarat Gică Hagi.

Gică Hagi, declarații savuroase după Rapid – Farul 3-1: „Mă faceți să râd!”

Întrebat despre evoluția lui Andrei Borza, Gică Hagi a avut un răspuns savuros. Ulterior, „Regele” a vorbit despre duelul de la mijlocul săptămânii viitoare cu .

„(n.r. evoluția lui Borza) Mă faceți să râd! (n.r. clauză să nu joace cu Farul) Nu există, de ce nu? E un jucător profesionist. Trebuie să facă cât mai bine pentru clubul la care e. Nu a uitat de unde a plecat și nu o să uite pentru că noi l-am crescut la Constanța. Un jucător foarte tânăr, puternic și foarte bun.

Mai avem încă vreo 7-8 (n.r. jucători) acasă care stau. Câți să mai luăm? Vom vedea. Problema e să strângem și să ne conectăm la campionat exact cum facem și în Europa. În campionat tratăm puțin superficial.

(n.r. duelul cu HJK Helsinki) Să fim noi, cei de anul trecut. Jucăm acasă, trebuie să facem bine, să marcăm goluri, să atacăm bine. Este o echipă disciplinată cu un sistem agresiv, trebuie să știm să-i desfacem. O să fie greu, dar avem trei zile și sper să ne revenim.

Contează. Asta le-am zis astăzi, ușor, ușor trebuie să ne gândim la lucrul ăsta (n.r. pierd puncte). Orice înfrângere e pusă acolo. Anul trecut am avut puține înfrângeri, cred că trei. Anul ăsta am avut deja trei. Nu e un lucru bun, dar se pare că Europa e prea mult pentru noi. Plătim această situație”, a încheiat Gică Hagi.