Gică Hagi fentează presiunea după Farul – Universitatea Craiova 3-2: “Nu suntem favoriți la titlu”. Ce surpriză le-a făcut elevilor săi

Gică Hagi a analizat după ce elevii lui au reuşit să întoarcă situaţia de pe tabelă. Antrenorul liderului a anunţat şi ce cadou le face jucătorilor în urma succesului din etapa a 3-a din play-off-ul SuperLigii.

Gică Hagi şi-a dezvăluit secretul după Farul – Universitatea Craiova 3-2

La finalul meciului de la Ovidiu, Gică Hagi a dezvaluit de ce nu este supărat pe faptul că Farul primeşte multe goluri. De asemenea, “Regele” a susţinut că echipa lui nu este principala favorită în lupta la titlu.

“Victoria era importantă pentru noi. Sunt trei puncte în faţa unui adversar foarte puternic. Am făcut un meci senzaţional. I-am felicitat pe jucători în vestiar. Cel mai important este că echipa a revenit de două ori.

Doar ne luptăm, nu suntem principalii favoriţi la titlu. Sunt meciuri grele. Am arătat bine, dar totul depinde de noi. Decât 0-0, mai bine să marcăm mai mult ca ei”, a spus Gică Hagi.

Gică Hagi, laude pentru Denis Alibec, chiar dacă starul Farului a ratat o lovitură de la 11 metri

Chiar dacă a ratat o lovitură de la 11 metri, în prima repriză, când Laurenţiu Popescu i-a parat şutul, Denis Alibec s-a numărat printre remarcaţii lui Gică Hagi. În plus, antrenorul Farului a declarat că atacantul ar fi putut să înscrie de la 11 metri dacă înainte l-ar fi chemat la marginea terenului.

“Denis e cel mai bun. A jucat multe meciuri. A dat pasa de gol, să nu uităm. Noi suntem puternici când Denis e pe teren. Nu mi-l luaţi, îi este bine aici. Eu am greşit la penalty, am vrut să-i spun ceva la penalty. Cred că marca dacă vorbeam cu el, dar nu am vrut să-l deranjez”, a declarat Gică Hagi.

Jucătorii Farului, liber de la Gică Hagi

Gică Hagi a anunţat că Denis Alibec şi colegii lui vor avea liber până marţi, după victoria obţinută în faţa Universităţii Craiova. În următoarea etapă, Farul se va deplasa pe terenul FCSB-ului, într-un meci care se va disputa în a doua zi de Paşte, pe 17 aprilie.

“Am avut cinci jucători care au alergat foarte mult. Le-am dat liber până marţi după-amiază”, a conchis Gică Hagi, după victoria obţinută de Farul împotriva Universităţii Craiova.

Farul ocupă primul loc în play-off-ul din SuperLiga şi are un avans de cinci punte faţă de CFR Cluj, care o va întâlni, duminică, pe FCSB. De cealaltă parte, .