Gică Hagi, fericit după Rapid – Farul 0-2: „E o victorie frumoasă! Asta înseamnă curaj”

„Regele” și-a felicitat jucătorii pentru felul în care s-au descurcat împotriva Rapidului chiar în Giulești, lăudându-l pe Adrian Mazilu, care la 17 ani a înscris un gol.

Gică Hagi, fericit după Rapid – Farul

după ce a câștigat din nou cu Farul împotriva Rapidului, de această dată în Cupa României Betano: „A fost greu din toate punctele de vedere, știam potențialul lor, am pregătit bine meciul.

E o victorie frumoasă, care ne menține în lupta pentru calificare. La campionat nu mai pot să spun că nu mă gândesc, îmi doresc asta, vrem să avem constanță, avem multe puncte și am jucat bine”.

„Avem după meci acasă cu CFR-ul, o echipă puternică, dar și noi suntem o echipă puternică. Nu pot să promit, ne vom lupta și ne dorim.

Farul a arătat că poate să câștige orice meci, împotriva oricărei echipe din România. Noi suntem fericiți că am câștigat în Giulești, unde nu e simplu să câștigi. Cu Mutu nu am vorbit, doar ne-am salutat, el are treaba lui acum și noi pe a noastră”, a continuat Gică Hagi.

„Asta înseamnă curaj!”

„Ați uitat de cei tineri, ia să vedeți câți am băgat. Nu i-am spus nimic lui Mazilu, noi avem curaj, e o convingere să crezi în ceea ce facem noi. Asta înseamnă să ai curaj!

Mai avem un meci, vine un meci greu cu Chinida, echipă care trece printr-o formă foarte bună după cum am văzut-o, ne dorim să luăm cele trei puncte și după vom vedea, să vină pauza”, a .

„Rămânem două zile, ce rost mai avea să ne întoarcem acasă. Suntem fericiți, am câștigat, sperăm să batem și CFR-ul și să ne calificăm.

Nu mă interesează de selecții, eu ce să vorbesc, să comentez despre ce? Nu mai mutați bobul în altă parte, sunt fericit, a bătut Farul și cam atât!”, a mai spus „Regele”.