Gică Hagi, furios pe arbitraj după UTA – Farul 0-0: ”Am avut penalty clar”

Imediat după remiză, ”Regele” a criticat arbitrajul pentru maniera în care a primit galben fundașul său Ionuț Larie, care acum va absenta etapa următoare cu Rapidul, în derby, mai ales că giuleștenii trec printr-o criză evidentă de formă.

Gică Hagi, supărat pe arbitraj după UTA – Farul

Cu toate acestea, crede Hagi, și trebuie să se lupte etapă de etapă pentru play-off, în speranța că vor salva ce se poate din acest sezon ratat. Asta, în condițiile în care Farul e campioana en-titre, însă acum titlul e cu siguranță doar un vis frumos.

. Dacă mergi doar cu prima viteză și doar pasezi…Azi s-a văzut nu am fost proaspeți, am avut puține oportunități. Nu am fost noi, am încercat să câștigăm, am venit aici să câștigăm pe un teren neutru.

Meciul a fost deschis, știam că întâlnim o echipă bine pregătită pe zona centrală. Îmi pare rău, nu înțeleg de ce nu am fost proaspeți, drumul făcut de două zile. Am mers la Cluj, am venit aici, tot pe drumuri, cum am dormit. Sper să găsesc răspuns, ultimul meci să-l facem foarte bine acasă.

Ar trebui să găsesc răspuns la toate astea”, a răbufnit Gică Hagi. De asemenea, Gică Hagi s-a plâns de cartonașul galben luat de Ionuț Larie, complet gratuit în opinia antrenorului. Mai mult, lipsa de formă a titularilor de la mijlocul terenului poate fi explicată și prin faptul că mulți dintre ei se accidentează des, crede Gică Hagi.

Schimbarea face parte din fotbal, managerul de aia e acolo. Am avut penalty clar în prima repriză. Dacă ăla e de cartonaș galben (n.r. cu Larie)? I-a dat cartonaș, dacă ăla e cartonaș la mijlocul terenului. Etapa asta a luat Larie, asta e. Trebuie să găsesc opțiuni, trebuie să câștigăm cu Rapid acasă.

Lipsește Kiki, Larie, Popescu, Nedelcu, Băluță, a fost cel mai bun mijloc. Mijlocul terenului câștigă meciurile, trebuie să găsesc opțiuni. Eu n-am bani să-i cumpăr pe cei mai buni, eu trebuie să-i refac. Probabil au dat anul trecut foarte mult, anul ăsta mai puțin.

Bine că anul trecut ne-au făcut campioni, asta e. Ne luptăm să intrăm în play-off, la campionat v-am zis după etapa 3-4, acum ăsta e obiectivul, vom vedea dacă vom avea forță să fim acolo”, a declarat Gică Hagi.

Farul ocupă momentan locul 6 în clasament cu 29 de puncte, la egalitate cu Universitatea Cluj și cu un punct peste FC Hermannstadt. Cu toate acestea, sibienii au meci greu la FCSB, în deplasare, în timp ce ”studenții” clujeni primesc vizita revelației Oțelul Galați.