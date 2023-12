UTA – Farul Constanța, ora 14:00, în etapa 20 din SuperLiga. Rednic și Hagi vor în play-off

Meciul UTA – Farul Constanța are loc sâmbătă, 16 decembrie, cu începere de la ora 14:00, în cadrul etapei a 20-a din SuperLiga. Arădenii au avut câteva partide mai reușite, care îi apropiaseră la un moment dat la trei puncte de play-off, dar rezultatele per ansamblu nu le sunt favorabile în acest sens și cu 22 de puncte ocupă abia locul 13. Nici Farul nu e pe loc de play-off, poziția a 7-a, cu 28 de puncte, dar la egalitate cu locul 6, FC Hermannstadt.

Unde se joacă meciul UTA – Farul Constanța

Este ultima partidă din acest an care se joacă chipurile cu UTA în calitate de echipă gazdă. Dar abia din primăvară arădenii vor simiți din nou sub picioare gazonul stadionului propiu din Arad. Acum, la ultima reprezentație ca gazdă echipa lui Mircea Rednic schmbă din nou locația, după Oradea și o etapă Sibiu

Și pentru fanii alb-roșilor e de-a dreptul obositor și tracasant să se plimbe dintr-un oraș într-altul așa încât nu vedem cum la acest meci ar putea fi în tribune mai mult de 2000 de spectatori și aceia cu indulgență, pentru că despre suporterii Farului nici nu are sens să amintim, în deplasări ei fiind foarte puțini spre deloc pe distanțele lungi.

Cine transmite la TV partida UTA – Farul Constanța

Partida UTA – se joacă sâmbătă, 16 decembrie, de la ora 14:00,pe Cluj Arena din orașul de pe Someș, în etapa a 20-a a SuperLigii și va fi televizată pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Cluj, spre deosebire de alte orașe din țară, sâmbătă, 16 decembrie, vom avea un cer senin, cu soarele stând destul de mult activ, dar, ce e drept, vorbim despre un soare cu dinți, pentru că maxima zilei nu va sări de 3 grade. Nu există pericol de precipitații. La ora partidei vor fi exact 3 grade, destul de frig. Arbitrează Iulian Călin din Ștefănești Argeș.

Ce jucători lipsesc din confruntarea UTA – Farul Constanța

Ultimul meci considerat acasă al arădenilor în acest an se joacă de fapt pe Cluj Arena. UTA are mare nevoie de puncte pentru a ieși din zona periculoasă dar și Farul trage tare pentru a fi în play-off. Mircea Rednic nu poate conta pe golgeterul Luckassen. În locul său revine în echipă Cooper.

Farul are mult mai multe probleme de lot dar Hagi e optimist în privința unui rezultat pozitiv. Este suspendat fundașul central Mihai Popescu, iar Băluță, Nedelcu și Kiki sunt accidentați. Foarte probabil Hagi va renunța în iarnă la serviciile lui Benchib, adus de la Mioveni, din cauza problemelor permanente avute de când a venit.

Cote la pariuri la jocul UTA – Farul Constanța

Poate și pentru faptul că partida nu are loc la Arad, ci pe teren neutru, la Cluj, casele de pariuri acordă o cotă net mai avantajoasă echipei din Constanța, care a primit 2,30 pentru victorie în timp ce echipa lu Mircea Rednic are 3,55. Șansă dublă X2 are cotă de 1,35 iar șansă dublă 1X ajunge la 1,65. Gol marcat de dobrogeni valorează 1,30, golul UTA-ei ajunge la 1,55.

Sunt doar două evenimente cu UTA gazdă între cele două echipe de când Farul s-a comasat cu Viitorul Constanța într-un proiect unic. Anul trecut Adrian Mazilu marca în minutul 60 golul prin care Farul lua trei puncte pe stadionul din Arad, la capătul unui meci în care UTA a ratat enorm. Al doilea este un 0-0 cu un sezon mai înainte.