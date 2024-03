Gică Hagi i-a pus la punct pe jurnaliștii britanici și le-a dezvăluit unde va juca Ianis sezonul următor: „Are contract, e sigur!”

Gică Hagi i-a pus la punct pe jurnaliștii britanici. Acesta a clarificat situația lui Ianis și a pus capăt zvonurilor cu vedere la viitorul lui Hagi Jr.

Gică Hagi pune capăt zvonurilor din Marea Britanie

Datorită faptului că Ianis Hagi nu are cel mai bun sezon la Deportivo Alaves, în presa din Marea Britanie au început să apară zvonuri despre viitorului jucătorului român.

Un zvon puternic ar fi acela că Rangers, echipa de la care mijlocașul a fost împrumutat, lucru infirmat de Gică Hagi.

„Ianis vine după o accidentare de un an, nu uitați! Deci nu putem vedea acum forma cea mai mare a lui Ianis, dar la anul îl vom vedea în cea mai bună formă.

El are contract cu Rangers în continuare, el e doar împrumutat la Alaves, nu uitaţi! Deci are contract cu Rangers, asta e sigur! Am citit că nu ar fi dorit nici de Rangers, ceea ce e fals”, a declarat antrenorul Farului.

Gică Hagi despre sezonul lui Ianis Hagi: „Ianis s-a descurcat nu bine, ci extraordinar”

În ciuda faptului că Ianis Hagi nu trece prin cea mai bună formă a carierei, antrenorul campioanei României consideră ca jucătorul lui Rangers s-a descurcat excelent la echipa națională.

„La echipa naţională, Ianis s-a descurcat foarte bine! Nu bine, ci extraordinar de bine, a fost decisiv! La club a venit după o accidentare.

El a demonstrat pe teren pentru naţională că se simte foarte bine. Îi place grupul în care este. În ceea ce priveşte echipa de club, trebuie o perioadă de adaptare la un fotbal de elită, cel spaniol.

Nu prea a jucat în campionat, dar a apărut în meciuri din Cupa Spaniei. Poate fi mult mai bine, sperăm să se schimbe lucrurile astea, dar el a apărut într-un campionat destul de greu şi nou pentru el”, a mai adăugat fostul mare jucător la

Farul Constanța a pierdut un amical cu o echipă din liga a 3-a

Campioana României, Farul Constanța, a pierdut primul amical cu Dunărea Călărași, formație aflată în liga a 3-a, scor 3-4. de prestația jucătorilor săi, dar a considerat acest amical un antrenament bun.

”A fost un antrenament foarte bun, conta mai puțin, chiar dacă sunt puțin supărat că am primit goluri multe. Un meci frumos, publicul s-a bucurat.

Învățăm din toate, cred că a fost o zi bună, pentru că ne doream să facem un antrenament foarte bun. În prima repriză am fost mai supărat că nu am marcat, în a doua repriză, am reușit să marcăm.

Îi mulțumesc publicului care a venit la meci. Mie nu îmi place să pierd, îmi place să câștig, trebuie să facem un antrenament foarte bun.

Prima repriză, foarte slabă, a doua repriză mult mai bună, s-a atacat, am construit, chiar dacă s-au luat și niște goluri după niște greșeli, dar am băgat și copii din Academie.

Per total, mulțumit de repriza a doua, mai puțin de prima repriză”, a spus Gheorghe Hagi la finalul meciului.