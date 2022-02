Gică Hagi a vorbit despre revenirile lui Gabi Iancu și Dragoș Nedelcu: „Am zis că e momentul să fim sensibili. Sunt copiii noștri!”

Gică Hagi nu se gândește la ziua sa de naștere, care va fi chiar în aceeași dată cu partida Farul-Chindia, adică sâmbătă, 5 februarie, iar antrenorul constănțenilor vrea doar victoria.

„Regele” se bucură de revenirile lui Gabi Iancu și Dragoș Nedelcu, dar se așteaptă de la cei doi să ajute și ei echipa, așa cum au fost ajutați cu întoarcerea la club.

Gică Hagi, sensibilizat de revenirile lui Gabi Iancu și Dragoș Nedelcu

de care se bucură că s-au întors la clubul care i-a lansat, dar de la care are așteptări mari:

„Cum am spus și înainte, meciurile sunt dificile. Vom întâlni o echipă bună, care se desface greu, care are un antrenor cu o disciplină bună și jucătorii sunt disciplinați.

Sperăm să ne descurcăm mai bine decât în tur. Vrem să marcăm goluri, contează punctele. Cu fiecare săptămână care trece, punctele sunt mai puține și vrem să îi bucurăm pe suporteri, mai ales că jucăm acasă.

Ganea vine după perioada în care a trebuit să stea acasă. Am doi jucători noi, pe Nedelcu și Iancu, ei sunt copiii noștri, ne face plăcere să se întoarcă acasă și ei să ne ajute pe noi, iar ei pe noi”.

„Am zis că e momentul să fim sensibili, pentru că i-am crescut aici și să îi ajutăm, dar și ei să ne ajute pe noi. Iancu a mai făcut asta o dată, a devenit cel mai bun marcator și pasator din România, iar Nedelcu era cel mai bun închizător din prima ligă cât a fost la noi și sperăm să-și recapete forma și poziția lui de mijlocaș defensiv.

Sunt doi jucători valoroși, care ne pot ajuta să intrăm în play-off, dar trebuie să fie concentrați 100% până în vară.

Am muncit bine, am încercat să facem ce trebuie pentru echipă, iar eu simt echipa bine și sper să facem un meci bun. Nu contează ziua mea de naștere, nu are nicio legătură, obiectivul nostru e să câștigăm. Soția e plecată la Ianis, eu sunt aici, fata e în București, deci da… mai sunt și momente din astea care sunt cum sunt”, a mai spus antrenorul Farului în cadrul unei conferințe de presă premergătoare partidei de pe teren propriu cu Chindia Târgoviște.

„Nu îi garantează nimeni lui Nedelcu postul de titular!”

și i-a avertizat pe cei doi nou sosiți la Farul că nu vor avea posturile de titulari prestabilite, așa că vor fi nevoiți să muncească pentru a-l convinge că merită să ia startul jocurilor:

„Vrem să implementăm mentalitatea de învingători și să redevenim cei care am fost înainte. Am terminat bine anul 2021 și am început foarte bine și suntem pe drumul cel bun, asta post să spun cu certitudine.

E important să marcăm multe goluri și să te impui în teren cu un fotbal foarte bun. E imposibil să ținem salariile pe care Nedelcu sau Iancu le au, dar vom vedea ce va mai fi în viitor”.

„Suntem cea mai dezavantajată echipă acum. Din echipele care luptă acolo sus, suntem singurii care jucăm două săptămâni cu intermediare, cu meciuri directe cu adversari care sunt implicați direct în luptă cu noi, dar nu e treaba mea, e treaba conducerii.

Nu știu ce clauză e în contractul lui Nedelcu, dar oricum nu îi garantează nimeni lui că va juca toate meciurile, el trebuie să muncească pentru un post de titular”, a mai spus Gică Hagi.