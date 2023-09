Gică Hagi, reverență în fața lui Budescu după Farul – Sepsi 2-1: ”El ne-a câștigat meciul”

Campioana en-titre și a urcat pe locul 5 în clasament. Covăsnenii au trei înfrângeri la rând în campionat și nu se regăsesc după eliminarea din Europa.

Budescu, lăudat de Gică Hagi după Farul – Sepsi 2-1

La finalul partidei Farul – Sepsi 2-1, din etapa a 11-a din SuperLiga, Gică Hagi l-a lăudat pe Constantin Budescu și a fost extrem de ferm în privința faptului că această victorie este în întregime a jucătorului său de fantezie.

ADVERTISEMENT

”Am făcut o repriză foarte bună, dar am greșit. Greșeală mare, când te aperi jos. Trebuia să fim mai atenți. La pauză am vorbit și bine că am avut răbdare, am construit. Eram supărat că am luat gol, dar mă bucur că… Chiar dacă , mă bucur că ei au fost calmi și au câștigat.

El (n.r. – Budescu) ne-a câștigat trei puncte. E pe drumul bun. Nu cred că mai sunt întrebări la calitatea pe care o are. Dacă jucătorii fac bine, e clar că suntem o echipă, am arătat anul trecut că știm fotbal. Nedelcu are o problemă la genunchi. Se pare că e mai bine în vestiar, dar vom vedea, nu știm.

ADVERTISEMENT

De unde să știu eu cine ajunge la națională? Eu cred că Louis Munteanu are un potențial enorm, e nouar, are finalizare bună. Îi trebuie să fie fizic mai bine. El a jucat puțin la Fiorentina, apoi a jucat foarte mult la noi, din trei în trei zile”, a declarat Hagi.

Budescu, nervos din cauza unei ratări

În ciuda faptului că a înscris golul victoriei, Constantin Budescu s-a arătat extrem de supărat după ce a ratat o mare ocazie: ”Cum să trăiesc? Cu emoţii, aveam nevoie de această victorie. Am câştigat împotriva unei echipe foarte bune şi ne bucură acest lucru.

ADVERTISEMENT

Am făcut o a doua repriză foarte bună. Chiar am avut acea ocazie de care mi-am bătut joc. Mi-am stricat seara, dar nu mai contează. Am vrut să dau din prima, cum încerc de fiecare dată în aceste situaţii. Este destul de greu, avem mult de recuperat pentru că am pierdut multe meciuri şi totodată puncte.

Trebuie să venim din spate şi să fim acolo sus. Am fost într-o situaţie delicată, e bine că am ieşit. A fost o perioadă cu multe jocuri, acum ne-a rămas doar campionatul şi sper să prindem playoff-ul”.

Larie nu mai vrea să bată penalty-uri

”Un meci foarte greu, dar noi am făcut o partidă bună și suntem fericiți că am luat cele 3 puncte și am intrat în zona de play-off. Doream să marchez și eu, dar nu e problemă că voi înscrie la Galați. Se poate mai bine, dar suntem pe drumul cel bun.

ADVERTISEMENT

Putem să atingem forma de anul trecut, dacă vom intra în play-off, ne vom bate la primul loc. La pauză, Mister ne-a spus că trebuie să fim mai concentrați și să intrăm bine în repriza secundă”, a spus atacantul Louis Munteanu.

”Am marcat, dar cu emoții mari. Am avut mare noroc. N-am vrut să bat penalty, dar Mister m-a desemnat. La meciul următor o să-l las pe Budescu sau pe Munteanu, care va fi pe teren. Ne-am propus cele 3 puncte și le-am luat, asta e cel mai important. Noi ne-am propus să ajunge în play-off, avem meciuri grele, dar sperăm să creștem.

Nu știu cum am luat golul, am greșit foarte mulți. Mingea aia era de vreo 2-3 minute în careul nostru și nu puteam să o scoatem. Când iei gol înainte de pauză îți cam scade moralul, dar am revenit bine de la vestiare”, a afirmat și căpitanul Ionuț Larie.